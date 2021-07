Aggiornamento sul coronavirus: il sindaco di New York ha escluso l’obbligo di indossare una maschera

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

La recessione economica degli Stati Uniti causata dalla pandemia di coronavirus è durata due mesi, rendendola La recessione più breve mai registrataIl National Bureau of Economic Research, considerato il giudice ufficiale di quando e per quanto tempo si è verificata la recessione, ha dichiarato lunedì che l’economia ha toccato il fondo nell’aprile 2020.

Andrew Lloyd Webber ha annullato l’apertura del suo nuovo musical del West End Cenerentola All’intero pubblico, ha incolpato il governo per “l’arma contundente” delle regole di autoisolamento.La performance del lunedì sera dello spettacolo è stata cancellata dopo un periodo di tempo nel giorno in cui tutte le restrizioni sulla distanza sono state revocate in Inghilterra L’attore è risultato positivo.

Il rappresentante Fern Buchanan della Florida ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19 nonostante avesse ricevuto un vaccino completo.La diagnosi viene fatta nel contesto di Infezioni da coronavirus in aumento In Florida, un nuovo caso su cinque è stato segnalato negli Stati Uniti la scorsa settimana.

L’Iran chiuderà due dei suoi La provincia più importantes, compresa la sua capitale, perché le autorità hanno inasprito le restrizioni di viaggio nella maggior parte del paese. La sospensione di sei giorni, iniziata martedì, si concentra a Teheran e nel vicino Albertz e chiuderà banche e istituzioni statali, aumentando i divieti di viaggio nella maggior parte delle province iraniane.

Fan in posa alla proiezione di Black Widow a Los Angeles © Mario Anzuoni/Reuters

I proprietari di cinema statunitensi criticano la Disney per aver realizzato film Marvel Vedova Nera È disponibile anche su Yinping e sulle sue piattaforme multimediali in streaming.L’Associazione Nazionale Proprietari Teatrali sarà “sorprendente” Crash nel secondo fine settimana “Entrate cinematografiche” alla decisione della Disney di riprodurre il film.

I dirigenti delle aziende americane di medie dimensioni hanno Diventa molto ottimista Un sondaggio di JPMorgan Chase ha mostrato che anche le prospettive dell’economia statunitense e della propria attività sono dubbie e il sondaggio ha anche messo in dubbio le previsioni sul crollo del mercato degli uffici. La fiducia delle imprese è al livello più alto in un decennio.

Stonegate, il più grande gruppo di bar del Regno Unito, sta facendo causa per le perdite subite durante la pandemia. In una feroce disputa Tra il settore alberghiero e quello assicurativo. La società, sostenuta dal gruppo di private equity TDR Capital, sta cercando 845 milioni di sterline da MS Amlin, Liberty Mutual Insurance Europe e Zurich.

Taiwan ha approvato lunedì il suo primo vaccino domestico contro il Covid-19, stimolando gli sforzi del Paese per vaccinare 23,6 milioni di persone.Premiato dal Comitato degli ufficiali sanitari e degli scienziati Autorizzazione all’uso di emergenza MVC-COV1901, un vaccino sviluppato dalla società farmaceutica taiwanese Medigen.