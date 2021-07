Aggiornamento sul coronavirus: il tasso di positività a New York aumenta durante le vacanze del 4 luglio

Si prevede che gli istituti di istruzione superiore russi consentiranno agli studenti stranieri che si sono già iscritti Prendi qualsiasi vaccino Vai a studiare a casa. “Le università avranno una politica comune su questo tema. Penso che accetteremo qualsiasi vaccino”, ha affermato Pavel Shevtsov, vicedirettore di Rossotrudnichestvo, l’agenzia del ministero degli Esteri che supervisiona gli studenti.

Il massimo procuratore brasiliano ha chiesto un’indagine sul presidente Jair Bolsonaro, accusandolo di non aver agito Preoccupazioni per la corruzione Acquisto di vaccini contro il coronavirus dall’India. Il presidente è stato accusato di negligenza in una transazione del valore di 1,6 miliardi di reais (320 milioni di dollari) per acquisire 20 milioni di Covaxin.

Gli arabi sauditi non possono recarsi in Etiopia, Vietnam o Emirati Arabi Uniti per i seguenti motivi Ondata di coronavirus Il ministero dell’Interno ha detto i casi in questi paesi. Il ministero ha affermato che questi tre paesi hanno anche sospeso i viaggi in Arabia Saudita e questi tre paesi hanno incluso l’Afghanistan precedentemente annunciato nell’elenco dei divieti.

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha dichiarato che i viaggiatori britannici che sono stati vaccinati due volte con Covid-19 potranno recarsi in Germania “nel prossimo futuro” senza quarantena. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato di avere “fiducia” in coloro che ricevono le iniezioni di Oxford/AstraZeneca fatte in India Nessun problema quest’estate.

Consiglio di amministrazione di GlaxoSmithKline Già supportato L’attuale CEO Emma Walmsley ha respinto la richiesta di Elliott Management di nominare nuovi amministratori.Le sue azioni hanno Avversario poco performante, Gli osservatori hanno affermato che durante la pandemia di Covid-19, le prestazioni della sua attività di vaccini sono state scarse.

Oxford Nanopore è una delle start-up tecnologiche più apprezzate del Regno Unito e utilizzerà una struttura di “acquisizione inversa” nella sua prossima IPO per essere in grado di Resistere agli offerenti stranieriLa società è stata scorporata dall’Università di Oxford nel 2005 e ha Un anno di svolta Dopo che la sua tecnologia di sequenziamento del DNA tiene traccia della diffusione delle varianti di Covid-19.

Il mercato ha fatto offerte per le compagnie di viaggio britanniche fino a quando le restrizioni sulla pandemia non saranno allentate.Sebbene gli adeguamenti, la sospensione delle operazioni, gli elementi divulgati separatamente e le spese una tantum rendano l’intero anno di Stagecoach Il risultato è quasi incomprensibile, Il bilancio è tornato a un attivo positivo di 61 milioni di sterline.

La missione della Dixons Carphone con sede nel Regno Unito di diventare una società di vendita al dettaglio “omnichannel” di successo ha acquisito slancio attraverso il blocco, poiché i consumatori domestici hanno aumentato i loro acquisti di TV, laptop e console per videogiochi. Il risultato è un aumento del 103% Vendita di materiale elettrico online A 4,7 miliardi di sterline.