Aggiornamento sul coronavirus: il tasso di positività a New York continua a salire

Il tasso di infezione da coronavirus in Spagna è aumentato vertiginosamente, guidato dall’aumento del contagio tra i giovani poiché il paese vuole attirare turisti per aiutare Avviare l’economiaIl ministero della Salute ha rivelato lunedì che, dopo un’impennata negli ultimi giorni, il tasso è salito a 204 infezioni ogni 100.000 in 14 giorni, leggermente superiore al livello russo.

Il governo giapponese subisce pressioni per invertire la pressione per ospitare le Olimpiadi di Tokyo Dietro porte chiuse Con l’aumento dei casi di Covid-19. Dopo aver raggiunto il punto più basso di meno di 400 casi al giorno a metà giugno, il numero di nuovi casi diagnosticati è salito a quasi 600 al giorno, sollevando la preoccupazione che ci sarà un’impennata nei Giochi Olimpici dal 23 luglio all’8 agosto.

Il principale consigliere medico del Regno Unito ha affermato che poiché il vaccino ha indebolito il legame tra infezione e ricovero, il tasso di ospedalizzazione nel Regno Unito è ancora molto basso. “Ma questa è una connessione indebolita, non una connessione completamente disconnessa”, ha detto lunedì Patrick Valance, aggiungendo che il bilancio delle vittime è ancora a “basso livello”. Dovrebbe aumentare Con l’allentamento delle restrizioni.

L’efficacia del vaccino BioNTech/Pfizer contro l’infezione della variante Delta del coronavirus è Inferiore alle aspettative iniziali, Uno studio mostra. Il Ministero della Salute israeliano ha scoperto che i dati hanno mostrato che tra la popolazione completamente vaccinata, il tasso effettivo di vaccinazione era del 64%, inferiore al precedente 94%.

Un Airbus A380-800 gestito da taxi Emirates all’aeroporto internazionale di Dubai © Christopher Pike/Bloomberg

Emirates sta guidando le tariffe delle compagnie aeree per evitare pesanti oneri Commissione di elaborazione del pagamento Commissioni riscosse dal settore delle carte di credito dopo che l’operatore ha adottato un sistema concorrente sviluppato da Deutsche Bank. L’International Air Transport Association stima che prima della pandemia, le compagnie aeree globali spendessero ogni anno 8 miliardi di dollari USA in pagamenti alle società di carte di credito.

Il sindacato si è unito per invitare il governo britannico a mantenere l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi pubblici e ha avvertito che rimuovere la regola sarebbe “Negligenza graveLunedì, il primo ministro britannico Boris Johnson (Boris Johnson) ha annunciato l’intenzione di porre fine all’uso obbligatorio delle maschere in Inghilterra.

La società di gestione patrimoniale LGIM ha affermato che le società di private equity non devono essere autorizzate ad acquisire Wm Morrison per “motivi sbagliati”, come trarre profitto dai profitti delle catene di supermercati. PortafoglioA causa della pressione sui prezzi delle azioni da parte della Brexit e della pandemia, il gruppo acquirente ha annunciato quest’anno almeno 12 transazioni per società quotate nel Regno Unito.

La carenza globale di chip si è rivelata un ostacolo alla ripresa delle vendite di auto britanniche il mese scorso e il numero di nuove immatricolazioni è ancora molto al di sotto dei livelli pre-pandemia. Secondo i dati dell’Associazione dei produttori e commercianti di automobili, a giugno sono state vendute circa 186.128 nuove auto. 28% in piùNello stesso mese dell’anno scorso,