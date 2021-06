Aggiornamento sul coronavirus: il West Virginia commemora la separazione con un’estrazione di vaccinazioni da $ 1 milione

Un tipo Crescita più lenta Tra i nuovi casi di Covid-19 in tutto il Regno Unito, le persone sperano che la terza ondata Potrebbe essere più corto e meno profondo Più preoccupati di prima, perché il vaccino continua a indebolire la potenza della variante Delta scoperta per la prima volta in India. Venerdì, altre 10.476 persone nel Regno Unito sono risultate positive al Covid-19, con un aumento del 29% rispetto a una settimana fa.Sono stati segnalati 11 decessi, in calo rispetto ai 17 della settimana precedente.

Questo “Commercio deflazionistico” Dall’emergere del vaccino contro il coronavirus lo scorso anno, ha dominato i mercati finanziari essere battuto Dopo che la Fed ha inaspettatamente suggerito che la sua posizione sull’inflazione era cambiata. I prezzi delle materie prime sono crollati, mentre i prezzi dei titoli di stato statunitensi a lungo termine sono aumentati.

affari nel Regno Unito Si prevede che entro la fine del 2021 la produzione tornerà ai livelli pre-pandemia, un anno prima del previsto.Il gruppo di lobby degli affari CBI ha dichiarato nella sua ultima previsione che il PIL sarà Rimbalzo 8,2% Quest’anno e il 2022 aumenterà del 6,1%, mentre l’anno scorso diminuirà del 9,9%.

La Corea del Sud è sulla buona strada Vaccina tre quarti dei suoi 52 milioni di persone con Covid-19 nei prossimi tre mesi Pronto per il lancio Dopo il primo ritardo. Dopo aver vaccinato 13 milioni di persone con due settimane di anticipo, i funzionari sanitari hanno annunciato l’intenzione di espandere le iniezioni al pubblico.

I clienti si riuniscono fuori da Starbucks al mercato di Portobello nella zona ovest di Londra © Tolga Akmen/AFP via Getty Images

Operazioni europee di Starbucks Nonostante abbia subito un’enorme perdita a causa del primo grande successo nel mercato del caffè, ha comunque pagato 183 milioni di dollari di dividendi alla sua società madre statunitense Due decenni di rallentamento della crescita Durante l’epidemia. Secondo i calcoli dell’azienda, nell’anno conclusosi a settembre 2020, gli utili ante imposte sono diminuiti di quasi il 40% a 104 milioni di dollari USA.

L’UE perde nelle gare d’appalto Forza AstraZeneca ad accelerare la consegna del vaccino contro il Covid-19.Un tribunale di Bruxelles ha criticato AstraZeneca per “grave violazione” del contratto, ma Rifiuto di imporre un calendario fissato dall’UE Ciò richiederà all’azienda di consegnare 120 milioni di dosi entro il 30 giugno o di pagare una multa di 10 euro per dose al giorno.

Il direttore finanziario di CureVac ha dichiarato che la società non ha rinunciato al vaccino contro il coronavirus, nonostante Il risultato è deludente Da esperimenti, c’è ancora speranza che il jab possa colpire alcune parti della popolazione.I risultati a medio termine delle prove successive dell’azienda tedesca mostrano che il vaccino è solo 47% di efficienza.

La UEFA dice Potrebbe essere necessario spostare l’ultima partita degli Europei di calcio 2020 da Londra.L’organo di governo del calcio europeo ha dichiarato venerdì che rimane “fiducioso” che le semifinali e le finali del gioco saranno Stadio di Wembley a luglio, Ma “c’è sempre un piano di emergenza”.