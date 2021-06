Aggiornamento sul coronavirus: la Casa Bianca difende il piano per ospitare una festa per i lavoratori in prima linea

Share it

cittadino britannico Arrivato in Spagna Il governo di Madrid ha dichiarato che a partire da venerdì dovrà essere fornito un test Covid-19 negativo o un certificato di vaccinazione. “Cittadino britannico[s] Sarà richiesto un certificato di vaccinazione completo o negativo alla PCR… [test] In Spagna”, il ministro degli Esteri Arancha Gonzalez Laya (Arancha Gonzalez Laya), Dillo su Twitter.

Il modello mostra che al 19 giugno, il vaccino contro il Covid-19 ha prevenuto da 6,4 milioni a 7,9 milioni di infezioni e ha prevenuto da 26.100 a 28.400 decessi, secondo stime ufficiali che sottolineano come funziona l’immunizzazione indebolito Il Department of Public Health England ha parlato lunedì della pandemia.

Secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Washington, Moderna e BioNTech/Pfizer i vaccini Covid-19 possono fornire un’immunità di lunga durata.Sebbene le aziende farmaceutiche siano in competizione Crea una dose di richiamo Al fine di prevenire nuove mutazioni, i vaccini mRNA esistenti produrranno un’immunità “persistente”.

La Grecia premierà i giovani che sono stati vaccinati contro il Covid-19, mentre i proprietari di hotel cercano di attirare i dipendenti a ricevere le vaccinazioni offrendo permessi retribuiti.Il governo darà alle persone di età compresa tra 18-25 Una carta prepagata da 150 Euro Quando hanno ricevuto la prima iniezione di coronavirus.

I clienti si mettono in fila fuori Greggs a Newcastle, in Inghilterra © Lee Smith/Reuters

British Baking Group Greggs ha affermato che la ripresa delle vendite è stata più forte del previsto e avrà un impatto “significativo positivo” sui guadagni dell’intero anno. La catena, nota per i suoi involtini di salsiccia, ha affermato che le sue vendite nei negozi sono aumentate del 3% nelle ultime settimane rispetto al 2019.

Il capo di Royal Caribbean ha avvertito che c’è stata una disputa tra il governatore della Florida e le autorità sanitarie statunitensi sulla ripresa del settore delle crociere. Colpisci la fiducia dei consumatori Prenota una vacanza. L’amministratore delegato e presidente Richard Fain ha affermato che la battaglia sugli standard igienico-sanitari ha creato “caos”.

Il concorrente Carnival ha rivelato che prevede di raccogliere fino a 500 milioni di dollari attraverso la vendita di azioni e utilizzerà i proventi per Acquista azioni quotate nel Regno Unito Un operatore di crociere a doppia quotazione. La società è quotata alle borse degli Stati Uniti e del Regno Unito e intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per acquistare azioni “almeno in modo equivalente”.

Serco ha raggiunto un accordo con il governo britannico per gestire il centro di test Covid-19 per un altro anno con un contratto del valore di 322 milioni di sterline.Il gruppo di outsourcing quotato a Londra ha detto che funzionerà approssimativamente 20% di punti di prova In Inghilterra e Irlanda del Nord, inclusi i centri drive-in, walk-in e mobilità.