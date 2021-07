Aggiornamento sul coronavirus: la Corea del Sud registra il maggior numero di casi giornalieri da dicembre

La crescita del settore dei servizi negli Stati Uniti è rallentata a giugno rispetto al tasso record del mese precedente perché Le aziende lottano per far fronte a prezzi più alti e sfide del lavoroL’indice dell’Institute of Supply Management per misurare l’attività del settore dei servizi è sceso a 60,1 il mese scorso, il livello più basso da febbraio, ed era 64 a maggio, un livello record.

Costco sarà Riduci il tempo di shopping speciale per gli anziani negli Stati Uniti È iniziato nel marzo 2020, poco dopo che il paese ha dichiarato la pandemia come emergenza nazionale. A partire dal 26 luglio, i negozi Costco non apriranno più orari lavorativi speciali per i membri di età pari o superiore a 60 anni, disabili o immunocompromessi dalle 9:00 alle 10:00 dal lunedì al venerdì.

Lo ha confermato il ministro dell’Istruzione britannico Gavin Williamson Porre fine al cosiddetto sistema di autoisolamento della scuola “a bolla”Il sistema verrà cancellato dal 19 luglio e richiederà agli studenti di rimanere a casa quando i membri della classe o del gruppo di classe sono infetti da Covid-19.

Dal 16 agosto inizieranno i contatti stretti delle persone risultate positive al coronavirus Non c’è più bisogno di autoisolarsi nel Regno Unito Il ministro della Salute ha detto che se erano completamente vaccinati. Sajid Javid ha detto alla Camera dei Comuni che chiunque riceva la seconda dose di vaccino prima o dopo tale data dovrà attendere due settimane affinché il vaccino sia il più efficace possibile prima che la regola si applichi a loro.

I Territori del Nord Ovest hanno L’Inghilterra ha il più alto tasso di mortalità per coronavirus Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’anno scorso. Secondo il National Bureau of Statistics del Regno Unito, 176 su 100.000 persone nei Territori del Nord-Ovest sono legate al Covid-19. Il sud-ovest dell’Inghilterra ha il tasso di mortalità più basso, con 59,3 decessi ogni 100.000 persone.

Ci sono più morti nel Regno Unito rispetto alle nascite dell’anno scorso Secondo le statistiche ufficiali, questa è la prima volta dal 1976. I dati del National Bureau of Statistics del Regno Unito mostrano che nel 2020, 90.000 persone sono morte di Covid-19 nel Regno Unito e il numero totale di decessi ha raggiunto 690.000, con un aumento di 85.000 rispetto al 2019.