Aggiornamento sul coronavirus: la Florida ha stabilito un nuovo record di casi di Covid-19 in un giorno

Secondo il rapporto di Standard & Poor’s Market Intelligence, anche se le emissioni diminuiscono con l’attenuarsi della pandemia di Covid-19, i legami sociali – venduti per costruire ospedali e scuole e altre imprese – potrebbero essere ancora “importanti” per il crescente mercato del debito sostenibile. .

I dati citati da Standard & Poor’s di Environmental Finance Corporation, un fornitore globale di notizie e analisi finanziarie sostenibili, indicano che il valore delle obbligazioni vendute per le imprese sociali nel 2020 è aumentato di 9 volte rispetto all’anno precedente, raggiungendo quasi 165 miliardi di dollari USA.

Meredith Jones, responsabile ambientale, sociale e di governance presso la società di servizi finanziari Aon, ha dichiarato a Standard & Poor’s che con l’aumento degli investimenti sanitari, la pandemia è il principale motore dei legami sociali nel 2020.

“Poiché i vaccini efficaci vengono distribuiti più ampiamente, il picco di questa crisi sembra svanire”, ha affermato.

“Tuttavia, esistono ancora molti problemi che i legami sociali possono ovviamente risolvere, come l’accesso a infrastrutture critiche, alloggi a prezzi accessibili e alloggi per il lavoro e il progresso socio-economico. [and] Ottieni un’istruzione. “

Secondo i dati di Environmental Finance, la dimensione dell’intero mercato del debito ESG è quasi raddoppiata lo scorso anno, da 326 miliardi di dollari nel 2019 a 608 miliardi di dollari.

Nel 2020, le obbligazioni verdi generalmente utilizzate per finanziare progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici hanno rappresentato quasi la metà del debito ESG totale. L’emissione di obbligazioni di sostenibilità è triplicata lo scorso anno a 140 miliardi di dollari USA. I dati mostrano che l’importo totale delle obbligazioni legate alla sostenibilità con obiettivi di performance specifici è di 8,78 miliardi di dollari.

Il governo è sempre stato il più grande emittente di obbligazioni sociali, cercando di aiutare la sua economia a uscire dalla crisi causata dalla pandemia.