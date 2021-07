Aggiornamento sul coronavirus: la promessa della Thailandia di riaprire è stata messa in discussione a causa di casi record e decessi

Il Texas ha segnalato più di 10.000 casi di Covid-19 in un giorno per la prima volta da febbraio, riflettendo la tendenza secondo cui alcuni degli stati più popolosi stanno rispondendo a nuovi focolai in rapida diffusione.

L’ultima ondata di casi coincide con l’emissione da parte del governatore Greg Abbott di un ordine esecutivo che limita il trasporto terrestre di “immigrati illegali” che sono a rischio di trasportare Covid-19, che secondo lui minaccia Dirk La salute della comunità SARS.

Secondo i dati del suo dipartimento della salute, il secondo stato più popoloso degli Stati Uniti ha riportato 10.086 nuove infezioni nell’ultimo giorno, rispetto alle circa 6.600 di martedì. Secondo i dati statali, questo è il più grande aumento di casi in un solo giorno dal 9 febbraio e porta il numero medio di casi di 7 giorni in Texas a più di 5.000.

Secondo i dati statali, il 29 dicembre il Texas ha registrato più di 27.000 casi in un solo giorno, anche se i dati durante le festività pubbliche (come Natale) potrebbero far sì che il numero di casi giornalieri in inverno rimanga elevato. Il numero medio di casi di 7 giorni dello stato ha raggiunto il picco a metà gennaio, avvicinandosi a 20.000.

Al culmine della pandemia, i pedoni cauti indossavano maschere e guanti protettivi su Congress Avenue ad Austin, in Texas © Bloomberg

Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, il Texas ha segnalato 39.397 casi di coronavirus nell’ultima settimana. Questo è in ritardo rispetto alla Florida (94.520) e alla California (43.725), che sono al terzo e primo posto nella popolazione degli Stati Uniti.

Dopo l’adeguamento per la popolazione, il Texas ha avuto una media di 19 nuovi casi ogni 100.000 persone al giorno nell’ultima settimana, classificandosi al 14° posto tra tutti gli stati degli Stati Uniti. Secondo le linee guida recentemente aggiornate del CDC, questo livello di trasmissione dovrebbe spingere i leader a raccomandare che le persone indossino maschere nei luoghi pubblici al chiuso, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

Una mossa del genere potrebbe non essere possibile. Abbott ha annullato il requisito della maschera del Texas a marzo, ma da allora ha insistito sul fatto che non ripristinerà i requisiti in tutto lo stato e che le scuole non hanno bisogno di maschere per il viso.

Abbott ha dichiarato mercoledì che gli immigrati illegali che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico rischiano di portare Covid-19 nelle comunità del Texas e ha emesso un ordine esecutivo che limita il loro trasporto via terra.

“Il forte aumento degli attraversamenti illegali delle frontiere ha anche portato a un forte aumento dei casi di Covid-19 tra gli immigrati illegali che entrano nel nostro stato. Dobbiamo adottare maggiori misure per proteggere i texani da questo virus e ridurre l’onere per le nostre comunità”, ha affermato in una dichiarazione mercoledì.