Aggiornamento sul coronavirus: la riapertura dei cinema americani supporta i risultati di AMC

Le principali agenzie sanitarie degli Stati Uniti hanno elencato Francia, Israele, Thailandia e Islanda come i livelli più alti di Covid-19. Invita gli americani a non visitareI Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno assegnato a tutti e quattro i paesi, nonché ad Aruba e alla Polinesia francese, una classifica a 4 livelli, affermando che il livello di Covid-19 è “molto alto”.

Joe Biden ha affermato di sostenere fortemente il piano del Pentagono di realizzare un vaccino contro il Covid-19 Obbligatorio per le forze armate statunitensi Entro metà settembre. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: “Non possiamo rinunciare alla lotta contro il Covid-19, soprattutto quando la variante Delta si sta diffondendo rapidamente tra le persone non vaccinate”.

Quando Ottawa ha iniziato a permetterlo, lunedì c’è stato un lungo tempo di attesa al punto di ingresso al confine tra Canada e Stati Uniti. Americani completamente vaccinati E i residenti permanenti negli Stati Uniti entrano nel paese per la prima volta entro 16 mesi. I dati mostrano che i valichi di frontiera di Fort Frances in Ontario e International Falls in Minnesota sono stati ritardati di 7 ore.

I posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti sono saliti a oltre 10 milioni a giugno, un livello record.Questo è l’ultimo segnale che le aziende statunitensi stanno affrontando una carenza di lavoratori. Influenza il recuperoSecondo l’Indagine sulle offerte di lavoro e sulla mobilità del lavoro condotta dal Ministero del Lavoro, il numero di offerte di lavoro è aumentato di 590.000 a giugno, raggiungendo i 10,1 milioni.

Un dipendente di Tyson Foods riceve l’iniezione di Covid-19 nello stabilimento dell’azienda a Joslin, nell’Illinois © John Konstantaras/AP

Tyson Foods, il più grande produttore di carne degli Stati Uniti, aumenta le sue prospettive di vendita per l’intero anno La riapertura fa crescere la domanda Per i suoi prodotti di carne bovina e suina. La società con sede in Arkansas prevede un fatturato annuo compreso tra 46 e 47 miliardi di dollari, superiore alla precedente previsione di 44-46 miliardi di dollari.

La carenza di manodopera causata dal coronavirus costringe i sindacati thailandesi Ridurre la capacità produttiva di un quarto Anche la sua domanda di pesce congelato e cibo per animali ha spinto le entrate a livelli record. Il produttore di pesce ha dichiarato che le restrizioni alle frontiere della Thailandia legate al Covid-19 hanno tenuto fuori i suoi lavoratori migranti dal Myanmar.

Secondo Hargreaves Lansdown, la pandemia ha accelerato il passaggio generazionale negli investimenti Più giovani Gli investimenti sono iniziati durante il lockdown per il Covid-19. Beneficiando dell’impennata del commercio di azioni, la più grande piattaforma di investimento del Regno Unito ha aggiunto un numero record di nuovi clienti e attività nell’anno fino a giugno.

Il gruppo di reclutamento britannico PageGroup ha realizzato un profitto, tornando in molti dei suoi mercati come richiesta Le restrizioni sull’epidemia sono state allentate. La società di reclutamento con sede nel Regno Unito opera in 37 paesi e nei sei mesi terminati il ​​30 giugno il suo utile ante imposte è aumentato a 63,7 milioni di sterline, rispetto a una perdita di 800.000 sterline nello stesso periodo dello scorso anno.