Aggiornamento sul coronavirus: le migliori ostetriche inglesi esortano le donne incinte a intensificare le vaccinazioni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato una serie di nuove misure per combattere la diffusione delle varianti Delta in tutto il paese, tra cui invitare gli stati a fornire $ 100 di ricompensa con jab ja E le istruzioni per il personale federale di mostrare il certificato di vaccinazione o indossare la mascherina.

Jefferies ha detto ai dipendenti giovedì che possono entrare solo negli uffici delle banche di investimento Se sono completamente vaccinati, A seguito di un analogo decreto emesso da Morgan Stanley il mese scorso.

Israele fornirà La terza dose di vaccino BioNTech/Pfizer La sua popolazione anziana rende il Paese un banco di prova per la sicurezza delle dosi di richiamo Covid.

L’inflazione tedesca è salita alle stelle Il livello più alto in più di dieci anniSpinto dal forte aumento dei prezzi di abbigliamento, cibo e pacchi durante le festività natalizie, ciò potrebbe innescare un dibattito più intenso sulla politica monetaria ultra-espansiva in Europa.

La crescita economica degli Stati Uniti è leggermente rimbalzata Ad un tasso annuo del 6,5% nel secondo trimestre, la crescita è stata più debole del previsto perché i forti consumi sono stati compensati dal ritardo degli investimenti privati.

Il ministro dell’Europa francese Clément Beaune ha descritto le ultime normative di viaggio del Regno Unito, che impongono restrizioni più severe ai cittadini francesi rispetto a quelli di altri paesi dell’UE perché “Eccessivo e difficile da capire”.

Inviata l’app Covid-19 del SSN nel Regno Unito Registra il numero di avvisi La scorsa settimana, alle persone è stato consigliato di mettersi in auto-quarantena dopo il contatto con qualcuno risultato positivo al virus.

Industrie dai prodotti farmaceutici agli alimenti e bevande, energia e difesa Preannuncia un rimbalzo dalla pandemia Sebbene la variante Delta di Covid-19 si stia diffondendo, ci sono ancora molte società britanniche ed europee che registrano forti guadagni.

Le misure di quarantena per gli atleti che si ritiene siano stati in stretto contatto con persone risultate positive al coronavirus hanno infastidito alcuni concorrenti, hanno affermato. Gli organizzatori di Tokyo 2020 indeboliscono le loro prestazioni Sotto rigidi protocolli di contenimento.

AstraZeneca svelataca Forti vendite di vaccini contro il Covid-19 Ma ha avvertito che ci vorrà più tempo per ottenere l’approvazione negli Stati Uniti, il più grande mercato farmaceutico del mondo.

Il Kerala, nel sud dell’India, è noto per i suoi solidi servizi sanitari. Blocco questo fine settimana Dopo che il numero segnalato di nuove infezioni da Covid-19 è raddoppiato in un mese.

Rapporto Thailandia I nuovi contagi da Covid-19 hanno raggiunto un livello record Essendo uno dei paesi più colpiti dalla variante altamente contagiosa del delta in Asia, il paese sta cercando di recuperare il ritardo nel lancio del vaccino.