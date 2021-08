Aggiornamento sul coronavirus: Los Angeles richiede l’uso di maschere durante i principali concerti ed eventi sportivi all’aperto

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il mondo accademico incolpa il principale produttore di vaccini contro il coronavirus Violare i diritti umani dei residenti nelle contee a basso reddito, La maggior parte di loro ha ricevuto dosi relativamente piccole. Citando l’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che afferma che “ognuno… ha il diritto di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”, lo studioso che lunedì ha scritto un articolo sul British Medical Journal ha affermato: “Nel nostro vista, la pandemia è estremamente redditizia. È una violazione dei diritti umani e richiede indagini e revisioni”.

La fiducia dei costruttori di case americani è scesa al livello più basso in più di un anno perché Una combinazione di aumento dei costi di costruzione, carenza di offerta e aumento dei prezzi delle caseLa National Association of Home Builders ha dichiarato martedì che l’indice che tiene traccia della fiducia dei costruttori di nuove case unifamiliari è sceso da 80 punti a luglio a 75 punti ad agosto. Questa è la lettura più bassa in 13 mesi.

L’agenzia di regolamentazione dei farmaci del Regno Unito ha dato Vaccino contro il coronavirus Moderna approvato per l’uso nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni, Il secondo colpo è stato approvato dal cane da guardia. Dopo che il vaccino Pfizer è stato approvato all’inizio di giugno, l’agenzia di regolamentazione dei farmaci e dei prodotti sanitari ha approvato il vaccino per l’uso negli adolescenti.

Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite il mese scorso La recrudescenza della pandemia fa crollare la spesaIl Census Bureau ha affermato che dopo un aumento dello 0,7% a giugno, le vendite sono diminuite dell’1,1% rispetto al mese precedente. Il calo è stato maggiore del previsto. Gli analisti avevano precedentemente stimato che le vendite al dettaglio sarebbero diminuite dello 0,3%.

La British Education Union sollecita il governo Migliorare la ventilazione della scuola prima del prossimo semestre Per ridurre il rischio di infezione da Covid-19 tra studenti, docenti e personale. Sette sindacati e un membro del Partito Liberal Democratico, Detto nella lettera Il segretario all’istruzione Gavin Williamson ha dichiarato martedì che l’installazione di monitor di anidride carbonica e microfiltri nelle aule contribuirà a rallentare la diffusione del coronavirus.

I sindacati dell’istruzione vogliono migliorare la ventilazione nelle scuole britanniche per ridurre il rischio di contrarre il Covid-19 © Getty Images

Walmart alza le previsioni per l’intero anno per la seconda volta in tre mesi Un buon inizio della stagione scolastica ha incrementato le vendite trimestraliLa crescita della quota di mercato dei generi alimentari e il rimbalzo della domanda di prodotti legati ai viaggi hanno anche aiutato l’azienda a raggiungere un fatturato di 141 miliardi di dollari nei tre mesi fino alla fine di luglio, con un aumento del 2,4% su base annua. Gli analisti si aspettavano che le vendite sarebbero scese a 137 miliardi di dollari.

Martedì il dollaro neozelandese è crollato La scoperta di un caso di coronavirus nella comunità ha innescato un blocco nazionale di tre giorni. Dopo aver scoperto che un uomo di Oakland aveva il Covid-19, il primo ministro Jacinda Ardern ha annunciato restrizioni più severe, la prima prova della diffusione del virus nella comunità da febbraio.