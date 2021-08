Aggiornamento sul coronavirus: l’SPC del trasformatore di frutta insiste per iniettare tutti i dipendenti nel test case australiano

L’Illinois richiederà a tutti nella scuola di indossare una maschera in casa Applicare jab per i dipendenti statali in ambienti ad alto rischio Per contrastare i crescenti casi di Covid-19. Il governatore Jay Pritzker ha dichiarato che “ci sono troppo pochi distretti scolastici” indicando che intendono seguire le ultime indicazioni dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie all’inizio del nuovo anno scolastico.

Il New York International Auto Show è stato cancellato per il secondo anno consecutivo, Vittime di restrizioni urbane più severe E preoccupazioni per la diffusione delle varianti del Delta del Covid-19.Il giorno prima dell’annuncio di mercoledì, il sindaco di New York Bill de Blasio ha affermato che i clienti in luoghi pubblici al chiuso come palestre, ristoranti e luoghi di intrattenimento lo faranno Hai bisogno di mostrare la prova Ottieni il vaccino contro il Covid-19 per entrare nel Paese dal 16 agosto.

Il New York International Auto Show è stato cancellato per il secondo anno consecutivo © Bloomberg

Gli organizzatori di un popolare Oktoberfest a Chicago hanno Annullato l’evento di quest’annoL’organizzatore dell’Hyde Park Summer Music Festival ha dichiarato dopo essersi consultato con gli “stakeholder”: “Con l’aumento del caso Covid-19 e dei relativi rischi, riteniamo che non sia la scelta giusta promuovere il festival in questo momento”.

Israele riporterà Uso di mascherine da esterno per gruppi numerosi, Mandando a casa metà dei suoi dipendenti del settore pubblico e chiedendo alle persone di evitare inutili assembramenti al chiuso perché l’aumento dei test sulle varianti Delta è uno dei paesi più vaccinati al mondo. Martedì, il numero di nuovi casi è salito da poche dozzine al giorno di un mese fa a più di 3.000. Il ministro della Sanità Nitzan Horowitz ha affermato che se il numero di ricoveri gravi continua ad aumentare, il paese potrebbe dover Gao Shengri attuare un nuovo blocco .

Covid-19 nel Regno Unito Il programma vaccinale è stato esteso agli adolescenti di 16 anni e 17 anni, ha dichiarato mercoledì il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (JCVI). Wei Shen Lim, presidente di JCVI Covid-19, ha dichiarato: “Dopo un’attenta considerazione degli ultimi dati, raccomandiamo che le persone sane tra i 16 e i 17 anni di età forniscano la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech”.

Walgreens ha segnalato a La vaccinazione negli stati degli Stati Uniti è aumentata e i tassi di vaccinazione complessivi in ​​questi stati sono in ritardo, Una preoccupazione per la variante Delta e l’ultima ondata di nuovi casi sta stimolando segnali di domanda. La società ha affermato che nelle ultime settimane, “nelle aree chiave del paese in cui prima i tassi di vaccinazione erano lenti”, la domanda di vaccini è aumentata di oltre il 30%. Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Tennessee e Texas sono tra gli stati con l’aumento “più significativo” dei tassi di vaccinazione.

Il gruppo parlamentare a pieno partito del Regno Unito sul coronavirus ha Esorto il governo a riparare la “scena caotica” all’aeroporto, Poiché il paese sta per condurre la prossima revisione delle sue restrizioni di viaggio. “La politica di confine del governo ha causato il caos negli aeroporti britannici e ha messo il Paese a rischio di nuove varianti”, ha affermato Caroline Lucas, vicepresidente dell’organizzazione.

La politica di frontiera britannica ha causato il caos all’aeroporto © REUTERS

La Commissione Europea ha Ordinate 200 milioni di dosi del vaccino Covid-19 di Novavax Sebbene il vaccino della casa farmaceutica statunitense non sia stato ancora approvato, rafforzerà comunque la sua libreria di iniettabili. L’operazione prevede l’acquisto di 100 milioni di dosi, con la possibilità di ottenere ulteriori 100 milioni di dosi entro il 2023. Le azioni Novavax sono aumentate del 12% negli scambi di New York.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha Chiedere una sospensione globale delle iniezioni intensificate almeno fino alla fine di settembre In caso di grave mancanza di vaccini nei paesi a basso reddito. Il direttore generale dell’OMS Tan Desai ha affermato che l’agenzia sanitaria con sede a Ginevra ha chiesto una moratoria per consentire la vaccinazione di almeno il 10% delle persone in ogni paese del mondo.

La Cina ha rafforzato i controlli alle frontiere Bloccare temporaneamente il rilascio di nuovi passaporti alla maggior parte dei cittadini, Perché il Paese sta lottando per far fronte allo scoppio di una variante del coronavirus Delta. La National Immigration Administration cinese ha annunciato mercoledì che non rilascerà più nuovi documenti di viaggio, inclusi i passaporti, per i viaggi non essenziali all’estero.