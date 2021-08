Aggiornamento sul coronavirus: l’uomo che ha cospirato per rapire il governatore del Michigan è stato condannato a 6 anni di carcere

American Airlines ha Avviso di rallentamento delle entrate ad agosto Il numero delle cancellazioni è aumentato a causa dell’aumento dei casi di coronavirus causati dalla variante Delta. “L’andamento delle entrate ad agosto è stato inferiore rispetto alle nostre precedenti previsioni interne”, ha affermato Vasu Raja, chief revenue officer di American Airlines, e ha attribuito la debolezza “al recente aumento dei casi di Covid e dei titoli correlati”.

Pfizer e BioNTech sono diventati Il primo gruppo di aziende a richiedere l’approvazione normativa degli Stati Uniti per migliorare i vaccini, Ha detto che mercoledì hanno iniziato a inviare i dati alle autorità di regolamentazione. Queste aziende stanno richiedendo la piena approvazione per la terza dose del vaccino per le persone di età superiore ai 16 anni, oltre alla piena autorizzazione del vaccino a due dosi approvato dalla Food and Drug Administration all’inizio di questa settimana.

Inizieranno le Delta Air Lines Addebitare ai dipendenti non vaccinati che partecipano a piani sanitari sponsorizzati dall’azienda L’amministratore delegato Ed Bastian (Ed Bastian) ha annunciato in una nota ai dipendenti che il 1° novembre verranno pagati ulteriori $ 200 al mese. “Questo supplemento è necessario per affrontare i rischi finanziari che la decisione della nostra azienda di non vaccinare porterà alla nostra azienda”, ha affermato.

Delta Air Lines prevede di addebitare di più per i dipendenti non vaccinati per il suo piano sanitario © Getty Images

Moderna ha presentato i dati all’agenzia di regolamentazione dei farmaci degli Stati Uniti Approva pienamente il suo vaccino contro il Covid-19Pochi giorni dopo BioNTech/Pfizer è diventata la prima tale autorizzazione. La società ha dichiarato mercoledì che la società di biotecnologie ha richiesto la piena autorizzazione del suo vaccino secondario contro l’mRNA Covid per gli adulti di età superiore ai 18 anni.

Il Kazakistan allenta le restrizioni sul Covid-19 Mentre la diffusione dell’infezione rallenta, consentendo alle aziende di operare nei fine settimanaLa decisione è entrata in vigore sabato, consentendo ad alcune attività commerciali di essere aperte agli acquirenti completamente vaccinati sabato e domenica fino a mezzanotte. La norma proibisce alle persone non vaccinate e non testate di entrare nei luoghi pubblici nei fine settimana.

Una misura degli investimenti delle imprese statunitensi è rimasta stabile il mese scorso dopo essere aumentata per diversi mesi consecutivi, mentre gli ordini per le materie prime a lungo termine I problemi della catena di approvvigionamento e la carenza di manodopera continuano a ostacolare i produttoriIl Census Bureau ha dichiarato mercoledì che le spese in conto capitale non legate alla difesa che non includono gli aerei sono considerate rappresentative degli investimenti commerciali e che luglio è stato lo stesso del mese precedente.