Aggiornamento sul coronavirus: New Orleans emette la consultazione della maschera a causa dell’aumento di nuovi casi

La squadra di calcio italiana dell’Inter ha detto che lo farà Non andare in Florida per partecipare a un gioco di esibizione Lì, con il ritiro del club inglese dell’Arsenal. Il club ha dichiarato in una nota che l’Inter “non si recherà negli Stati Uniti per partecipare alla Florida Cup perché l’attuale viaggio internazionale è a rischio a causa della diffusione della pandemia”. dichiarazione.

Il personale del SSN lo farà Ottieni un aumento di stipendio del 3%, tre volte l’importo originariamente propostoIl ministro della Salute Sajid Javid ha dichiarato che, nonostante il più ampio congelamento dei salari del settore pubblico “in riconoscimento dei loro sforzi straordinari” durante la pandemia di Covid, il personale del servizio sanitario è stato ancora dotato di un aumento di stipendio di quest’anno ad aprile. Milioni di britannici hanno bisogno di ricovero.

Eventi indoor su larga scala, come Le esibizioni musicali non sembrano causare un’epidemia su larga scala del coronavirus — Uno studio ha dimostrato che la premessa è che gli ospiti siano testati alla porta e indossino sempre le mascherine. Lo studio ha valutato come 5.000 persone abbiano partecipato a un concerto al coperto a Barcellona a marzo, prima che la variante delta altamente trasmissibile apparisse in Europa, dove potevano cantare e ballare senza dover mantenere la distanza fisica. Entro due settimane dal concerto, a meno di 10 persone è stato diagnosticato il Covid-19.

Circa 5.000 persone hanno partecipato a un concerto al coperto a Barcellona a marzo senza distanziamento sociale © AFP via Getty Images

Il presidente della Tunisia ha Incaricare i militari di gestire la risposta alla pandemia di coronavirusA causa della diffusione della variante Delta molto diffusa, i tassi di mortalità e infezione nel paese sono aumentati. Il presidente nazionalista, Kais Saied, ha dichiarato mercoledì che il dipartimento della salute dell’esercito prenderà il posto dell’amministrazione civile, una mossa che dovrebbe approfondire le divisioni politiche in Tunisia.

Martedì, una donna tunisina ha ricevuto un vaccino dal gruppo cinese Sinopharm in una clinica tunisina © AFP via Getty Images

New York City richiederà personale da ospedali e cliniche municipali O fai il vaccino contro il Covid-19 o fai il test una volta alla settimana, ha detto il sindaco Bill de Blasio. La direttiva entrerà in vigore il 2 agosto. Il personale “deve dimostrare” di essere stato vaccinato e De Blasio ha affermato di sperare che le regole dei test settimanali incoraggino più operatori sanitari a farsi vaccinare.

Gli Stati Uniti lo faranno Espandere le restrizioni sui viaggi non essenziali alla frontiera Secondo il Department of Homeland Security, sarà un altro mese con Canada e Messico. I documenti del governo mostrano che le frontiere terrestri nel nord e nel sud del Paese rimarranno chiuse ad alcuni viaggiatori almeno fino al 21 agosto. L’attuale divieto di viaggio non essenziale scadrà mercoledì notte.

La pandemia di coronavirus farà A meno che la campagna di vaccinazione globale non acceleri, non finirà entro la fine del 2022, Il capo del Fondo monetario internazionale ha emesso un avvertimento. Kristalina Georgieva ha detto mercoledì che anche se non ci sono nuove varianti, “è chiaro che al nostro ritmo di oggi, non porremo fine alla pandemia… entro la fine del prossimo anno”.

Inizieranno Pfizer e BioNTech Produzione del loro vaccino contro il Covid-19 in Sudafrica, Come parte di uno sforzo per accelerare il lancio di colpi in un continente che combatte un’altra ondata di infezioni. Il gruppo farmaceutico americano e la società di biotecnologia tedesca hanno creato congiuntamente il primo vaccino Covid a base di mRNA approvato dalle autorità di regolamentazione e hanno dichiarato mercoledì che collaboreranno con il Biovac Institute di Cape Town.