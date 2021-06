Aggiornamento sul coronavirus: più di 175 milioni di americani hanno ricevuto almeno un’iniezione di Covid-19

Il marchio biologico di bellezza e cura del bambino dell’attrice di Hollywood Jessica Alba, Honest Company, ha un forte inizio nel 2021, grazie all’introduzione di prodotti per la disinfezione durante la pandemia.

Il primo rapporto sugli utili dell’azienda dalla sua pubblicazione mostra che nei tre mesi fino alla fine di marzo, le entrate della categoria dei prodotti per la casa e la salute dell’azienda sono aumentate del 53% su base annua, il che è stato attribuito alle vendite dei suoi prodotti per la disinfezione. Elencato Inizio maggio. Il gruppo inizierà a distribuire prodotti per la disinfezione nella seconda metà del 2020.

“Anche se possiamo ancora vedere una crescita significativa nelle famiglie e nella salute, poiché sempre più consumatori vengono vaccinati e tornano alle loro routine quotidiane prima del Covid, stiamo iniziando a vedere famiglie e rivenditori che riducono le scorte e disinfettano i prodotti e la disinfezione”, ha dichiarato il direttore finanziario Kelly Kennedy. ha detto nella chiamata sugli utili di mercoledì.

Jessica Alba e il CEO di Honest Company Nick Vlahos hanno condotto un’IPO a Times Square, New York a maggio © REUTERS

Complessivamente, le entrate nel primo trimestre hanno raggiunto la cifra record di 81 milioni di dollari, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le vendite di pannolini e salviette sono diminuite del 2%, mentre i ricavi della divisione pelle e cura della persona sono aumentati del 42%.

I ricavi del canale digitale sono aumentati del 2% a 42,5 milioni di dollari. Il fatturato del canale retail è stato di 38,6 milioni di dollari, superiore ai 30,9 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

L’amministratore delegato Nick Vlahos ha dichiarato: “In generale, poiché il comportamento dei consumatori cambia in risposta alla pandemia di Covid-19, stiamo assistendo a un aumento della volontà dei consumatori di tornare nei negozi”.

Alba ha lanciato Honest Company nel 2011 e ha rapidamente registrato una crescita delle vendite.Ma nel 2015 e nel 2016, l’azienda è stata Turbato da cause legali La società ha affermato che alcuni dei suoi prodotti contenevano ingredienti sintetici e tossici e ha pagato quasi $ 10 milioni ai consumatori nell’accordo giudiziario.

La società ha raccolto 413 milioni di dollari USA e ha una valutazione IPO di oltre 1,4 miliardi di dollari USA.

“Guardando al futuro, continueremo a utilizzare le informazioni sui consumatori per concentrarci sulle tendenze attuali e future nei settori della cura di sé, della bellezza pulita e della cura della pelle, nonché sulle nostre principali categorie di prodotti come pannolini e salviette, casa e salute. “, ha detto Alba Said in una nota.