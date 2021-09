Agli investitori piace vantarsi delle loro azioni selezionate, ma attenzione a coloro che usano la matematica fantasiosa per calcolare i rendimenti

Share it

Chapel Hill, North Carolina-Battere il mercato è così difficile che puoi perdonare la rinuncia.

Ma a differenza di quanto accade quando ti arrendi altrove nella tua vita, nel campo degli investimenti, questa è in realtà una strategia vincente intelligente. D’altra parte, l’eccessiva sicurezza è una delle più grandi trappole per gli investitori.

Dopo oltre 40 anni di rigorosa revisione delle prestazioni dei consulenti di investimento, ho appreso che nel lungo periodo, l’acquisto e la detenzione di fondi indicizzati che replicano l’indice S&P 500

Arpione,

-0,03%

Oppure altri indici ampi compaiono quasi sempre prima di tutti gli altri tentativi di fare meglio, come il market timing o la selezione di azioni, ETF e fondi comuni di investimento specifici.

È incredibile pensarci: quali altre attività nella vita puoi avvicinarti a vincere ogni partita semplicemente sedendoti con le tue mani e non facendo nulla?

Non sto dicendo che sia impossibile battere il mercato. Quello che voglio dire è che questo è molto difficile e raro. Inoltre, è ancora più raro che i consulenti che battono il mercato in un periodo ottengano buoni risultati nei periodi successivi.

Non sono il primo a segnalarlo. Ma quello che posso contribuire a questo dibattito è il mio ampio database delle prestazioni, che contiene i risultati del mondo reale risalenti al 1980. Mostra in modo convincente quanto sia impossibile la possibilità di vincere quando si tenta di battere il mercato.

Il mio primo passo nell’apprendere l’esperienza di investimento da un enorme database è stato quello di creare un elenco di portafogli di comunicazioni di investimento che sono stati nel 10% dei migliori risultati in un determinato anno solare in qualsiasi momento dal 1980. Considerando quante newsletter sono state monitorate dal mio Hulbert Financial Digest nel corso degli anni, questo elenco dei primi decimi è piuttosto impressionante, con oltre 1.500 portafogli. Attraverso la costruzione, le loro classifiche delle prestazioni hanno un percentile compreso tra 90 e 100, con una media di 95.

Quello che voglio misurare è la performance di questi portafogli di newsletter nel prossimo anno. Se le prestazioni sono un puro problema di abilità, allora ci aspettiamo che anche le loro prestazioni nel secondo anno saranno tra i primi decimi, anche la classifica percentile media è 95.

Tuttavia, questo non è quello che ho scoperto, tutt’altro. La classifica percentile media di queste newsletter nel secondo anno è stata solo di 51,5. Questo è statisticamente simile a 50.0, se la performance è puramente una questione di fortuna.

Successivamente, ho ripetuto questa analisi per ciascuno degli altri nove decili per ottenere la classifica iniziale delle prestazioni annuali. Si può vedere da questo grafico che, indipendentemente dalla loro performance nel primo anno, le loro classifiche attese per diversi anni consecutivi sono molto vicine al 50° percentile.

L’unica eccezione è la newsletter con il tasso di rendimento più basso del 10% nel primo anno. La classifica percentile media per il secondo anno è 38,8: se la performance è puramente una questione di fortuna, è significativamente inferiore a quanto previsto. In altre parole, il peggior consulente dell’anno avrà prestazioni inferiori alla media anche nel prossimo anno, il che è una buona scommessa.

Cosa significano questi risultati: sebbene la performance dei consulenti di investimento non sia un problema puramente casuale, la deviazione dalla casualità si verifica principalmente nei peggiori performer, non nei migliori. Sfortunatamente, questo non ci aiuta a battere il mercato.

A proposito, non pensare di poter sbarazzarsi di queste conclusioni sostenendo che altri tipi di consulenti sono migliori degli editori di newsletter. Almeno in termini di persistenza (o mancanza) tra performance passate e future, gli editori di newsletter non sono diversi dai gestori di fondi comuni, ETF, hedge fund e fondi di private equity.

Come diventare un investitore migliore: Iscriviti alla newsletter di MarketWatch qui

Attenti all’arroganza

Anche se credo che i dati siano decisivi, non ho trattenuto il fiato, pensando che convincerà molti di voi a cedere ea scegliere fondi indicizzati. Questo perché l’investitore tipo tende a credere che la possibilità di sconfiggere il mercato sia molto piccola e che valga per tutti gli altri ma non per lui personalmente.

Mi ricorda Ricerca famosa Quasi tutti hanno affermato che i nostri autisti sono migliori della media.

Questa arroganza ha ovviamente conseguenze pericolose sulle nostre strade e autostrade. Ma è anche molto pericoloso nel campo degli investimenti, perché farà correre sempre più rischi agli investitori.

Questo crea una spirale discendente: quando l’investitore arrogante inizia a perdere sul mercato, questa situazione è inevitabile prima o poi, e adotterà strategie più rischiose per recuperare le perdite precedenti. Questo a sua volta porterà inevitabilmente a maggiori perdite per lui. E il ciclo si ripete.

La tentazione dell’arroganza è particolarmente evidente sui social. Psicologo trovato I giovani investitori sono più inclini ad adottare strategie rischiose quando sono monitorati rispetto a quando operano da soli. Questo aiuta a spiegare il bluff mostrato così frequentemente sulle piattaforme di social media incentrate sugli investimenti.

Acquistare e detenere fondi indicizzati è noioso. I follower sono raramente attratti dai social media all’inizio e, anche se sono attratti, raramente pubblicano che continueranno a detenere investimenti per molti anni.

Attenzione anche a questa tecnica

Dinamiche simili portano coloro che usano regolarmente i social media a vantarsi dei loro eccezionali vincitori ignorando i loro perdenti. Un modo comune in cui lo fanno è annualizzare i rendimenti delle transazioni a breve termine e poi vantarsi di quel numero. Immagina che un titolo salga da $ 10 a $ 11 in una settimana. Di per sé, questo non sembra essere particolarmente evidente. Tuttavia, su base annua, ciò equivale a un rendimento superiore al 14.000%.

I lettori di questi social media devono inizialmente credere di essere gli unici a vincere e perdere allo stesso tempo. Solo in seguito hanno scoperto le regole non dette delle piattaforme di social media: chiedere ad altri investitori dei loro perdenti è una cattiva forma, proprio come chiedere ai golfisti arroganti se giocano davvero alla pari dopo una partita di golf.

L’umiltà è una virtù nel campo degli investimenti. Ricordiamo meglio il famoso detto di Socrate: “Sono la persona più intelligente del mondo, perché so una cosa, cioè non so nulla”.

Mark Hulbert contribuisce regolarmente a MarketWatch. Il suo Hulbert Ratings tiene traccia delle newsletter sugli investimenti che pagano commissioni fisse per gli audit.Può essere dentro mark@hulbertratings.com.