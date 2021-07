Ai razzisti online nel calcio sarà vietato partecipare alle partite

Boris Johnson ha annunciato mercoledì che il governo britannico estenderà il divieto di calcio per coprire il razzismo online a seguito dei massicci abusi dei membri della squadra inglese negli ultimi giorni.

Dalla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia di domenica, il primo ministro e il suo governo sono in uno stato di ritirata, quando alcuni membri neri della squadra di Gareth Southgate si sono incontrati sui social media.Attacchi razzisti.

Il leader dell’opposizione laburista Sir Kil Starmer ha accusato Johnson di “dare il via libera al razzismo” perché non ha condannato i tifosi inglesi, che hanno piegato le ginocchia ai loro giocatori per protestare contro il razzismo all’inizio della partita.

In risposta alle domande del Primo Ministro mercoledì all’ora di pranzo, Johnson ha affermato che il sistema di divieto di calcio sarà ampliato per coprire gli abusi su Internet. “Se sei colpevole di abusi razzisti sulla rete calcistica, allora non parteciperai al gioco. No se, no ma, nessuna immunità, nessuna scusa”, ha detto.

Johnson ha anche detto ai membri del Congresso di aver avvertito i dirigenti senior delle società di social media, tra cui Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat e Instagram, che se non avessero adottato ulteriori misure per combattere gli abusi online, avrebbero dovuto affrontare multe salate.

“Ho chiarito loro che attueremo una legislazione per risolvere questo problema nell’Online Harmful Act. A meno che non eliminino l’odio e il razzismo dalla piattaforma, dovranno affrontare una multa equivalente al 10% delle loro entrate globali… Tutti noi Sappi che hanno la tecnologia per farlo”, ha detto.

La balbuzie ha criticato la posizione dell’amministrazione Johnson sulle questioni culturali. “Il governo ha cercato di provocare una guerra culturale. Si sono resi conto di essere dalla parte sbagliata e ora sperano che nessuno se ne accorga”, ha detto.

Calciatore inglese Tyrone Mings (Tyrone Mings), Richiesta Questa settimana, il ministro degli Interni Priti Patel ha rifiutato di criticare i tifosi della squadra che hanno fischiato i giocatori in ginocchio all’inizio della partita di Euro 2020.

Johnson ha negato che il governo fosse coinvolto in una guerra culturale. “Non voglio partecipare a nessuna forma di guerra politica e culturale, voglio continuare a servire la gente di questo Paese”, ha detto.

Sempre più parlamentari conservatori hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che l’atteggiamento del governo nei confronti di questioni culturali delicate sia stato fuorviante e debba essere modificato in base al trattamento dei giocatori inglesi.

Ci siamo trovati dalla parte sbagliata della storia.Per la maggior parte delle nostre vite, siamo stati in una situazione frenetica contro la squadra inglese più popolare.

L’ex ministro Steve Baker ha scritto ad altri membri del Congresso che il partito era arrivato a un “momento decisivo”, aggiungendo che “Sebbene non possiamo essere collegati alla cancellazione del finanziamento della polizia, abbiamo urgente bisogno di sfidarci a coloro che prendono il ginocchio… Temo che potremmo distorcere i nostri cuori per coloro che hanno subito un’ingiustizia”.

Un altro ex ministro, Johnny Mercer (Johnny Mercer) è d’accordo con l’opinione di Baker che ci sono differenze tra coloro che si inchinano agli attivisti politici del movimento BLM. “Questa è simpatia per i nostri concittadini che hanno subito terribili abusi. Empatia. Com’è essere loro. Non è difficile”, ha scritto su Twitter.

In privato, diversi esponenti di secondo piano conservatori hanno affermato di essere d’accordo con le opinioni di Baker e Mercer.Un membro del Congresso di lunga data ha dichiarato: “Abbiamo adottato questo approccio radicale per conquistare gli elettori del Muro Rosso. [first-time Tory voters in former Labour heartlands], Ma stiamo perdendo l’anima della nostra festa. Sembra che abbiamo perso la simpatia. “

Un altro grande uomo ha dichiarato: “Ci siamo trovati dalla parte sbagliata della storia. Per la maggior parte della nostra vita, siamo stati in una situazione frenetica contro le squadre inglesi più popolari”.

Allo stesso tempo, dopo che i fan slegati sono entrati con la forza nel terreno, un alto ufficiale della polizia metropolitana ha difeso la gestione dell’unità della finale di domenica allo stadio di Wembley, insistendo sul fatto che le sue azioni hanno aiutato a prevenire l’abbandono del gioco.

La Federcalcio, l’organo di governo del calcio inglese, ha annunciato che sta conducendo una revisione completa della questione e l’organo di governo del calcio europeo UEFA ha nominato un ispettore per indagare sull’accaduto e sporgere denuncia contro il personale interessato della Federcalcio. Cattiva condotta nei confronti di altri tifosi allo stadio.

Il Met è stato duramente criticato per non essere riuscito a fermare i disordini che hanno interrotto il gioco, ma mercoledì il vice assistente commissario Jane Connors ha dichiarato in una dichiarazione: “Non accetto l’affermazione che l’operazione di polizia sia fallita, sostengo la difficile decisione presa dal polizia. Gli ufficiali militari e il comandante dell’ordine pubblico metropolitano. Senza il loro intervento immediato, questo gioco potrebbe essere abbandonato.”