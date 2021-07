Aidi Pharmaceuticals costruisce attivamente una struttura integrata di materie prime e preparati e vale la pena guardare avanti alle prospettive di espansione del business delle proteine ​​di origine umana

Condividi questo articolo!

Data: 25 luglio 2021 alle 15:25

La sera del 23 luglio, Aidi Pharmaceuticals (688488) ha annunciato che la società e Guangdong Tianpu hanno firmato un memorandum di modifica del “Contratto quadro di acquisto annuale” firmato nel dicembre 2020. Durante il periodo contrattuale, l’importo annuale della transazione non sarà inferiore a 200 milioni di yuan (importo delle tasse escluse) vengono rivisti in non meno di 100 milioni di yuan (importo delle tasse escluse) ogni 12 mesi (cioè dal 1 luglio dell’anno in corso al 30 giugno dell’anno successivo).

Concentrarsi su una posizione solida nella fascia media della catena industriale

Le informazioni pubbliche mostrano che la proteina contenuta nell’urina umana è la principale materia prima per la preparazione di una serie di importanti medicinali naturali.I prodotti proteici di derivazione umana attualmente commercializzati coprono una varietà di indicazioni e sono ampiamente utilizzati.

Ad esempio, nel 1972, un’azienda farmaceutica giapponese ha isolato e purificato con successo l’urochinasi dall’urina maschile per la terapia trombolitica; nel 1985, un’azienda farmaceutica giapponese ha isolato e purificato con successo l’ulinastatina dall’urina maschile per l’uso nel trattamento della pancreatite acuta e dello shock; nel 1993, un’azienda farmaceutica svizzera ha isolato e purificato l’ormone follicolo-stimolante umano dall’urina femminile per il trattamento dell’infertilità femminile e ha assistito il trasferimento di embrioni in fecondazione in vitro; nel 2005, un’azienda farmaceutica cinese ha realizzato che il primo Ureklin è separato e purificato dall’urina per il trattamento di infarto cerebrale trombotico acuto da lieve a moderato. In Cina, i prodotti di preparazione proteica di derivazione umana attualmente ampiamente utilizzati sono i preparati di Ulinastatina e i preparati di Ureklin, con una quota di mercato di circa 1,2 miliardi di yuan.

Secondo gli addetti ai lavori, in parole povere, la catena industriale delle proteine ​​di origine umana può essere suddivisa in upstream, middle e downstream: l’upstream è il fornitore della materia prima, responsabile della raccolta dell’urina umana in forma liquida o adsorbente in forma solida; il middle stream è la lavorazione del prodotto grezzo Il fornitore è responsabile della purificazione e della trasformazione delle materie prime fornite dal fornitore a monte in prodotti grezzi, a valle è il produttore del preparato, che trasforma la proteina umana grezza in preparati farmaceutici.

Fin dalla sua fondazione, Aidi Pharmaceuticals si è posizionata al centro della catena dell’industria delle proteine ​​di origine umana.L’azienda è stata profondamente coinvolta in questo campo per molti anni e ha creato la “tecnologia di adsorbimento di proteine ​​di origine umana in linea”. La tecnologia di adsorbimento mette l’adsorbente in resina insaccato in un serbatoio di urina (secchio). Quando l’urina umana scorre, la resina assorbe direttamente la proteina richiesta; da un lato, la tecnologia di cui sopra realizza la protezione pulita e ambientale delle proteine ​​umane nella raccolta e processo di trasporto e, dall’altro, i fornitori a monte sono stati bloccati attraverso la soglia tecnica e si è instaurato un solido rapporto di collaborazione. Con i doppi vantaggi delle risorse della rete di fornitori e della tecnologia di adsorbimento in linea della resina, Aidi Pharmaceuticals ha consolidato la sua posizione dominante nella catena industriale delle proteine ​​di origine umana.

Creare un modello integrato di materie prime e preparazioni

Dopo il successo dell’IPO di Aidi Pharmaceuticals nel 2020, una serie di layout mostrano che si sta espandendo a valle della catena dell’industria delle proteine ​​di origine umana e, attraverso l’integrazione di materie prime e preparati, mira a diventare un leader nazionale di origine umana impresa di sviluppo e produzione di prodotti proteici.

Il rapporto annuale 2020 mostra che la pipeline di proteine ​​​​derivate dall’uomo di Aidi Pharmaceuticals include lo sviluppo di nuove indicazioni per i preparati di ulinastatina, l’ottimizzazione dei preparati di Ureklin e lo sviluppo di nuovi prodotti, l’emoagglutinina.

L’annuncio emesso da Aidi Pharmaceuticals il 19 luglio 2021 mostra che il primo soggetto della nuova indicazione del preparato di ulinastatina (epatectomia del cancro del fegato) è stato arruolato con successo nello studio clinico di fase I, segnando l’espansione e lo sviluppo dell’azienda nella catena industriale. è stata presa nel processo di integrazione delle materie prime e dei preparati nazionali.

Secondo un rapporto di ricerca di IMS Health & Quintiles, in una situazione neutra, la dimensione del mercato dei preparati di ulinastatina sarà di circa 5 miliardi di yuan nel 2027, con farmaci chirurgici e pazienti con sepsi come principali booster. Attualmente, solo Guangdong Tianpu promuove esclusivamente preparazioni di ulinastatina in Cina.L’indicazione principale è la pancreatite.Pertanto, questo prodotto ha ancora un ampio mercato vuoto da sviluppare e ha un grande potenziale.

Nel mercato indiano, la joint venture estera investita da Aidi Pharmaceuticals ha già portato sul mercato preparati di ulinastatina. Nel 2021, l’intensificarsi dell’epidemia in India aumenterà la domanda di preparati di ulinastatina nel mercato locale. Allo stesso tempo, con la sua sicurezza ed efficacia, i preparati di Ulinastatina hanno ottenuto un alto grado di riconoscimento nel mercato indiano.

Inoltre, Aidi Pharmaceuticals sta anche accelerando il progresso della ricerca preclinica sull’ottimizzazione dei preparati di Ureklin. Gli esperti del settore sottolineano che Urekline è la scelta ideale per l’intero trattamento dell’ictus ischemico e ha raggiunto lo stesso livello di raccomandazione del butilftalide nelle linee guida; rispetto ai prodotti concorrenti, Urekline ha un chiaro meccanismo d’azione e una finestra temporale del farmaco Più a lungo, quindi il trend di crescita futuro è più chiaro. Con l’aumento del reddito disponibile pro capite e l’espansione della copertura assicurativa medica, sempre più pazienti avranno la possibilità di pagare per Ureklin.Secondo il rapporto di ricerca di IMS Health & Quintiles, in una situazione neutrale, Ureklin Il mercato dei preparati raggiungerà circa 2,8 miliardi di yuan nel 2027.

Modifica il layout aziendale per pianificare il futuro

In risposta alla firma del memorandum di cui sopra, Eddie Pharmaceuticals ha dichiarato che la questione dovrebbe avere un certo impatto negativo sui risultati operativi a breve termine della società nel 2021. Tuttavia, dato che il nuovo farmaco di prima classe dell’azienda, Aibond®, è stato approvato per la quotazione e l’altra espansione dell’attività dell’azienda nel campo delle proteine ​​di origine umana, si prevede che le prestazioni complessive dell’azienda nel 2021 saranno ancora soggette a successive i saldi.

La società ha inoltre sottolineato nell’annuncio che le proteine ​​di derivazione umana (incluse ma non limitate a Ulinastatina e Ureklin) hanno un ampio spazio di mercato per le applicazioni e la società dispone di risorse e vantaggi tecnologici unici in questo settore di attività; attraverso lo sviluppo di Ulinastatina l’azienda sta attivamente estendendo il business delle proteine ​​di origine umana dal settore del prodotto grezzo nella parte centrale della catena industriale al campo della preparazione a valle e, sulla base di questa strategia di sviluppo, l’azienda sta apportando le modifiche corrispondenti al layout aziendale.

Riguardo a questo aggiustamento, alcuni commentatori hanno interpretato che Eddie Pharmaceuticals abbia rinunciato ad alcuni benefici a breve termine per cercare l’intero layout della catena industriale del business delle proteine ​​di origine umana; il modello di fornitura nel campo delle proteine ​​​​di origine umana può gradualmente cambiare, come Ulinastatina e Yourui C’è un mercato vuoto per i prodotti finiti delle preparazioni Kelin e nel prossimo futuro vale la pena guardare avanti alla prospettiva del rifornimento di Aidi Pharmaceuticals.

Fonte: Pubblica Yi

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link