Air France-KLM avvia la procedura di approvvigionamento per i grandi aerei di medio raggio Reuters

“Abbiamo fatto del lavoro in questo settore. È stato all’ordine del giorno dal 2004, ma non è mai stato come lo è ora. Sono molto felice di poter mettere insieme questo ordine. Questa è la più grande storia di ordini del gruppo”, ha raccontato al quotidiano Het Financieele Dagblad in un’intervista.

Parigi/Amsterdam (Reuters)-Air France-KLM ha avviato una gara per “aggiornare ed espandere” la flotta di medio raggio della controllata olandese KLM e le filiali francese e olandese della controllata low cost Transavia, e portavoce di Air France-KLM per il gruppo aereo ha detto lunedì.

