AirAsia Malaysia prevede di raccogliere 300 milioni di dollari attraverso la quotazione di attività digitali negli Stati Uniti Reuters

Dallo scorso anno, AirAsia ha cercato di raccogliere fino a 2,5 miliardi di ringgit (609,6 milioni di dollari) in finanziamenti per far fronte alla crisi globale dei viaggi.

Fernandez indossa un cappello rosso brillante con la scritta “Let AirAsia fly again”. Ha anche detto che anche le trattative con una società statunitense su un prestito da 1 miliardo di dollari per il business digitale stanno per concludersi ed è stata preparata una lista di termini.

Fernandez ha aggiunto che il gruppo è ancora in trattative con altri pretendenti, tra cui private equity in Malesia e Indonesia.

“Ora abbiamo reclutato i nostri revisori per iniziare a prepararci per una quotazione negli Stati Uniti, quindi questo è molto importante”, ha detto, aggiungendo che Rothschild si sta preparando per una quotazione che potrebbe avvenire entro cinque mesi.

Il CEO del gruppo Tony Fernandez ha dichiarato a Reuters in un’intervista virtuale che alcune SPAC focalizzate sulla tecnologia si sono avvicinate al gruppo e AirAsia ha assunto un revisore per condurre transazioni per elencare il settore, che include piattaforme di servizi di viaggio e lifestyle, logistica e attività di tecnologia finanziaria.

KUALA LUMPUR (Reuters) – Il vettore low cost malese AirAsia Group Co., Ltd. sta valutando di quotare la sua divisione digitale attraverso una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) negli Stati Uniti per raccogliere almeno 300 milioni di dollari, ha detto il suo capo mercoledì .

