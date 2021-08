AirAsia offre vantaggi per mantenere i volantini d’élite a terra Reuters

3/3 © Reuters. Foto del file: l’aereo Qantas è stato visto sulla pista dell’aeroporto internazionale di Melbourne a Melbourne, in Australia, il 6 novembre 2018. REUTERS/Phil Noble/Foto d’archivio



Sydney (Reuters)-Dai seminari sulla salute alle cene con chef famosi, ai voli senza un posto dove andare, poiché le sospensioni dei viaggi legate alla pandemia sono durate per più di 18 mesi, le principali compagnie aeree internazionali in Asia stanno lavorando duramente Mantenere il coinvolgimento dei suoi clienti più redditizi .

Sebbene i voli negli Stati Uniti e in Europa abbiano iniziato a riprendersi, i viaggi internazionali in Asia sono ancora diminuiti del 96% a causa delle rigide restrizioni di viaggio, rendendo più difficile mantenere i rapporti con i clienti di fascia alta regolari.

I frequent flyer d’élite, molti dei quali viaggiatori d’affari, sono ambiti dalle compagnie aeree a servizio completo come Australia Qantas, Singapore Airlines (OTC:) e Hong Kong Cathay Pacific (OTC:) Ltd. Le compagnie aeree si aspettano che tornino quando viaggiano.

Secondo i dati del gruppo dell’industria aeronautica IATA, prima della pandemia, circa il 5% dei passeggeri internazionali viaggiava in classe premium, ma rappresentavano il 30% delle entrate internazionali.

AirAsia ha fornito ai clienti di livello elite che hanno ottenuto diritti di accesso alle lounge aeroportuali e altri privilegi (come l’uso prioritario dei posti e l’upgrade a voli di livello superiore) per almeno due anni di estensione dello status.

Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato che i clienti hanno chiarito alla compagnia aerea che tali estensioni sono importanti.

“Hanno lavorato per molti anni in molte situazioni per raggiungere questo alto status e alti livelli, quindi continueremo a essere fedeli a loro come sono stati fedeli a noi negli ultimi anni, il che è molto importante per noi”, ha disse.

Per le compagnie aeree, considerando il potenziale ritorno in futuro, il costo del rinvio è relativamente basso.

I membri d’élite che sono a terra non possono entrare nella lounge dell’aeroporto con vino pregiato, pasti su misura e centri benessere diurni, anche se Qantas si è unito al famoso chef Neil Perry e al CEO Alan Joyce a Sydney a giugno. Alcune persone hanno tenuto una cena.

Singapore Airlines, che non ha un mercato interno, ha affermato di aver ospitato degustazioni di vino virtuali, seminari sulla salute e corsi online, come l’arte in miniatura dell’argilla e la preparazione del caffè, e offre un’esperienza culinaria di prima classe a casa.

Alcuni altri piani di partecipazione sono pagati da volantini. Il passeggero Qantas Platinum One, Michael Dean, ha affermato che la sua identità gli ha permesso di ottenere il suo posto preferito in business class sul volo 747 Joy decollato da Brisbane l’anno scorso – un posto a sedere 747 dollari australiani (550 dollari USA) – poco prima che Qantas ritirasse questo jumbo jet .

“Non è economico, ma è molto interessante”, ha detto.

Ehi grande consumo

Con la messa a terra dei voli, le compagnie aeree globali hanno anche rafforzato i loro contatti con un altro gruppo redditizio: i clienti che volano meno volte ma spendono molti soldi in carte di credito in co-branding, questi clienti possono guadagnare miglia aeree e riscattarle per i voli.

Le compagnie aeree guadagnano da tali carte vendendo miglia frequent flyer agli emittenti di carte di credito come ricompensa per i titolari di carta.

Durante la pandemia, la spesa dei consumatori per le carte in co-branding è simile al più ampio mercato delle carte di credito, i dati di Qantas e American Express I dati sulla carta Co (NYSE:) co-branded Delta Air Lines (NYSE:) mostrano.

Evert de Boer, managing partner della società di consulenza On Point Loyalty a Singapore, ha affermato che nei primi giorni della pandemia, il settore era preoccupato che, a causa della sospensione dei viaggi, i consumatori sarebbero passati dalle carte co-branded delle compagnie aeree alle carte che forniscono cash back o altri premi.

“Ma non è successo affatto”, ha detto. “Puoi effettivamente vedere che le persone vogliono viaggiare.”

Durante la pandemia, Singapore Airlines e Cathay Pacific hanno sviluppato i loro programmi di fidelizzazione in una gamma più ampia di marchi lifestyle, aggiungendo maggiori opportunità di guadagnare miglia tramite e-commerce, ristoranti e sistemazioni in hotel, proprio come Qantas ha fatto per molto tempo.

Poiché l’industria prevede che i viaggi d’affari saranno colpiti a lungo termine da videoconferenze e problemi ambientali, questi membri altamente coinvolti potrebbero diventare sempre più importanti per le compagnie aeree.

Fiona Downes, pilota di Qantas Platinum One, ha affermato che dopo la riapertura del confine, potrebbero essere necessari dai due ai tre anni prima che il suo viaggio di lavoro torni ai livelli pre-COVID. Attraverso il consumo di carta di credito, il suo saldo punti è aumentato, ma spera anche che la compagnia aerea possa mantenere la sua élite.

“Naturalmente voglio sapere che quando riprenderò a volare, anche su piccola scala, ma quando le cose iniziano a scaldarsi, non sarò svantaggiato in alcun modo, o non ricomincerò da zero”, ha detto.

(1$ = 1,3602 dollari australiani)