Airbnb è una buona scelta per i turisti?

Se stai andando a Las Vegas in vacanza, puoi soggiornare in uno degli hotel o resort della città, o prendere in considerazione l’affitto di una stanza o di una casa su un’app di condivisione della casa come Airbnb. Molti residenti di Las Vegas sono desiderosi di affittare le loro case e strutture, come piscine, giardini all’aperto e persino campi da tennis.

Gli hotel di Las Vegas vanno da boutique di nicchia a resort di fascia alta con i propri casinò. Tuttavia, se stai cercando un’esperienza di vita più autentica, affittare una stanza su Airbnb può fornire una visione più autentica della vita.

Punti chiave Se stai visitando Las Vegas, la famosa “strip” e i suoi lussuosi hotel resort sono di per sé mete turistiche.

Airbnb ti consente di esplorare Las Vegas oltre la principale resistenza.

Sebbene questi hotel offrano spesso sconti, le case su Airbnb potrebbero aiutarti a risparmiare denaro, soprattutto per i gruppi più numerosi.

Potresti avere un’esperienza di città diversa dal tuo host, specialmente se sono locali.

Tuttavia, ciò che ti mancherà soggiornando su Airbnb è l’esperienza di lusso dell’hotel e di alcune delle sue strutture, come il famoso casinò e la piscina.

Scegli un luogo

Accedi a Airbnb.com per visualizzare centinaia di annunci di Las Vegas dal centro alle tranquille zone residenziali. Le opzioni disponibili all’inizio di settembre 2021 vanno da “appartamenti di lusso” vicino al centro città per $ 93 a notte a residenze private con piscine per $ 1.314 a notte.

Usa i filtri di Airbnb per aiutarti a restringere la ricerca per tipo di alloggio, incluse stanze condivise, camere private o intere residenze. Puoi restringere il campo in base al prezzo e la mappa accanto all’elenco ti consente di scegliere in base alla posizione.

A livello dettagliato, puoi visualizzare foto e leggere descrizioni e commenti degli utenti. I migliori affittacamere forniscono descrizioni estremamente dettagliate e tante foto. È allegato un elenco di servizi, così puoi assicurarti che la posizione abbia Wi-Fi, una piscina o che sia adatta a persone con disabilità.

Non saltare i commenti

Gli utenti ordinari di Airbnb lasceranno seriamente una recensione dopo il check-in. Spesso notano dettagli che il proprietario della casa potrebbe non menzionare, come la distanza dai trasporti pubblici o quanto sembri sicuro il quartiere.

I revisori sono generalmente molto onesti. Se il posto è sporco, il letto è duro o il proprietario è scortese, di solito riceverai un avvertimento. Tutte queste informazioni combinate possono darti un’idea di questo posto: è un posto che ti piace? Di solito, dopo aver letto le recensioni, puoi giudicare se la proprietà è la migliore per backpackers, coppie di professionisti, famiglie o pensionati.

Come prenotare

Per effettuare una prenotazione, devi registrarti come membro di Airbnb.

Dopo essere diventato un membro, seleziona un elenco e fai clic su “Prenota”. Molti annunci forniscono un’opzione di “prenotazione immediata”, che guida direttamente gli utenti attraverso il processo di pagamento. Altri richiedono all’utente di richiedere una prenotazione in un messaggio all’utente.Dopo che la prenotazione è stata confermata e completata, il pagamento verrà effettuato tramite una delle principali carte di credito o PaypalVerrà inoltrato al proprietario circa 24 ore dopo il check-in, al netto delle spese di servizio.

Lo stato di Superhost si riferisce a un host con valutazioni costantemente elevate.

Che cosa ottieni

La maggior parte degli affitti di Airbnb sono molto più economici delle camere d’albergo simili. Tuttavia, questo significa che vivi a casa di qualcun altro. Sia che il proprietario sia a casa o che tu prenda in consegna l’intero posto, ci sono vantaggi e svantaggi.

Il padrone di casa può risolvere molte carenze attraverso una migliore descrizione dell’annuncio o le giuste domande degli ospiti. Hai i diritti per la cucina? L’ospite ha un gallo che gracida ogni giorno all’alba? È meglio controllare prima di prenotare.

L’esempio seguente confronta le camere di tre hotel di Las Vegas con gli affitti “intera casa” di Airbnb, che offrono servizi simili nelle vicinanze. Abbiamo studiato sette notti in suite private elencate su “Travelocity.com” o “case intere” elencate su Airbnb dal 6 al 13 settembre 2021. Questi prezzi possono cambiare mentre leggi questo articolo.

Dentro (o vicino) la zona

Wynn Las Vegas

Questo lussuoso hotel sulla Strip di Las Vegas dispone di 2.700 camere con uno stile moderno unico, arredi raffinati e colori vivaci. Troverai tutti i servizi: piscine, ristoranti, palestre, spa, casinò, campi da golf e centri commerciali di fascia alta.

Cosa devi pagare: La camera deluxe costa circa US$628 a notte, tasse, commissioni e mance escluse.

Airbnb

“Appartamento in stile resort a un isolato dalla Strip di Las Vegas.” Questo non lo è sopra Avenue, ma a solo un isolato di distanza. L’edificio dispone di due piscine e una vasca idromassaggio. La cucina è ben fornita e la sicurezza è 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’host Monica è un super host e Airbnb le ha assegnato il punteggio più alto.

Cosa devi pagare: $ 95 a notte, escluse le spese di servizio di Airbnb e le spese di servizio di pulizia.

Esperienza del resort

Cancun Las Vegas Diamond Resort

Come il nome, il resort assomiglia a un’entità di fascia alta sulle spiagge messicane, ma il Cancun Las Vegas Resort è a pochi minuti dalla vivace Las Vegas Strip. Piscine stupende, tra cui piscine con scivoli d’acqua, spa, sale giochi e servizi di ristorazione a bordo piscina.

Cosa devi pagare: una camera doppia costa circa $233 a notte, escluse tasse, commissioni e mance.

Airbnb

“Eccellente appartamento con 1 camera da letto che può ospitare 4 persone, vicino alla Strip di Las Vegas.” Questo posto ha una camera da letto e due bagni, oltre a un divano pieghevole, quindi abbiamo immaginato che le coppie potessero invitare insieme diversi amici immaginati. È vicino alla Strip di Las Vegas, ma non a una distanza rumorosa.Ci sono due balconi dove i visitatori possono entrare in piscina. Cosa hai intenzione di dare: Costa $ 105 a notte, escluse le spese di servizio di Airbnb e i servizi di pulizia.

Per il tipo da esterno

Red Rock Casino Resort and Spa

Situato all’ingresso della Riserva Nazionale del Red Rock Canyon, questo resort di 811 camere dispone di oltre 30 miglia di spettacolari sentieri escursionistici. Prendi la navetta gratuita per il centro di Las Vegas in meno di 20 minuti. Il resort stesso dispone di un casinò e spa, nove ristoranti e otto lounge e bar.

Cosa devi pagare: $ 1.799 a notte per una camera king deluxe.

Airbnb

“Permesso, vicino alla Strip di Las Vegas, disinfettata, enorme piscina!” Il titolo dice tutto. Si tratta di una residenza isolata con spa e piscina, a circa due miglia dalla Strip di Las Vegas, ma in una tranquilla zona residenziale. La casa è fornita da un Superhost e ha ricevuto più di 50 recensioni positive.

Cosa pagherai: $ 512 a notte, escluse le spese di servizio di Airbnb e le spese di pulizia.

Cos’è la cattura?

Risparmiare non è l’unico motivo per considerare Airbnb. Ci sono alcuni vantaggi e svantaggi qui.

Contatto personale

di Airbnb, Incontrerai un locale (almeno virtuale) che potrebbe essere felice di consigliarti i prossimi eventi e i suoi bar e ristoranti preferiti, e potrebbe anche uscire con te se lo desideri.

Meno flessibilità

Molti host Airbnb richiedono un soggiorno minimo di due o tre notti, mentre altri host richiedono da 7 a 14 notti, quindi controlla attentamente la descrizione della struttura online. Le spese di annullamento sono determinate dal proprietario e le spese possono essere elevate. L’orario del check-in deve essere concordato, ma molte persone usano cassette di sicurezza in modo che tu possa effettuare il check-in da solo.

Nessun centro affari

I viaggiatori d’affari potrebbero aver bisogno di servizi standard che solo gli hotel possono fornire.

le cose accadono

Airbnb è in circolazione da un po’ di tempo e ha bloccato le opportunità di frode e follia generale che può identificare e affrontare. Quando prenoti su Airbnb, non ottieni necessariamente l’efficienza di un hotel della catena e Airbnb non ha ristoranti in loco o strutture più estese.

Linea di fondo

Airbnb e gli hotel possono offrire offerte speciali e offerte di alloggio per i visitatori di Las Vegas. Tuttavia, se vuoi andare oltre la resistenza principale e provare cose nuove, Airbnb può fornire ai turisti alloggi e servizi a un prezzo inferiore rispetto ad alcuni hotel.