Airbus SE leader nella flotta Alitalia

cosa è successo: Bloomberg Il rapporto dice Airbus (Operazioni allo sportello: Fondo di ricerca per l’Asia orientale) È leader nell’aggiudicazione di un contratto multimiliardario per una nuova flotta per la compagnia aerea statale italiana dopo il fallimento di Alitalia. La transazione ha un valore di 5,3 miliardi di dollari e fornirà 81 velivoli di nuova generazione entro quattro anni.

Perché è importante: Il contratto per la flotta aerea è stato emesso dal successore della fallita Alitalia. I dirigenti di Italia Trasporto Aereo SpA (nota come ITA) non hanno ancora preso una decisione definitiva e stanno ancora lavorando con Boeing (Borsa Valori di New York: BA), secondo quanto riporta il Corriere della Ser.

Qual è il prossimo: Courier ha riferito che fonti del settore hanno affermato che Airbus dovrebbe vincere il contratto, anche se Boeing potrebbe offrire un “pacchetto senza precedenti con uno sconto fino al 70%. I rappresentanti dei due produttori di aeromobili hanno rifiutato di commentare.

Dopo diversi mesi di negoziati con i funzionari della Commissione europea sui termini della riforma, l’ITA prevede di avviare i servizi il 15 ottobre. Dopo che i concorrenti a basso costo saranno in grado di conquistare una quota importante, questa nuova compagnia aerea di proprietà statale affronterà la sfida diretta di stabilire il proprio mercato interno nel lungo processo di ristrutturazione.