Al via ufficialmente la riorganizzazione: il 51% del capitale di Bengang Group viene ceduto gratuitamente ad Angang

Condividi questo articolo!

Data: 20 agosto 2021 alle 14:09

Ansteel Co., Ltd. (000898.CN) (00347.HK) ha annunciato nel pomeriggio del 20 agosto che l’attuale controller della società Ansteel Group Co., Ltd. (abbreviato come Ansteel Group) ha recentemente ricevuto un’emissione congiunta dallo Stato Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà del Consiglio di Stato e del governo popolare della provincia di Liaoning Nell’avviso, si concorda che Angang Group riorganizzerà Bengang Group Co., Ltd. (abbreviato come Bengang Group). Secondo l’annuncio, il 20 agosto 2021, la Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione dei beni del governo popolare della provincia di Liaoning (di seguito denominata Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione dei beni della provincia di Liaoning) e Ansteel Group hanno firmato il “Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione dei beni del governo popolare della provincia di Liaoning Accordo sul trasferimento gratuito del patrimonio statale della società. In base all’accordo, la Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni statali della provincia di Liaoning trasferirà il Il 51% del capitale di Bengang Group ad Angang Group gratuitamente e Bengang Group Co., Ltd. diventerà la controllata di controllo di Angang Group Co., Ltd. .

In precedenza, secondo l’agenzia di stampa Xinhua, il “14esimo piano quinquennale per la provincia di Liaoning e lo schema degli obiettivi a lungo termine per il 2035” pubblicato dalla provincia di Liaoning ha mostrato che la provincia di Liaoning promuoverà la riorganizzazione congiunta delle aziende siderurgiche locali come Anshan Iron e Steel durante il 14° periodo del piano quinquennale. , Coltivare aziende siderurgiche di livello mondiale.

La riorganizzazione di Benxi Iron and Steel da parte di Anshan Iron and Steel è una misura importante per attuare in modo completo lo spirito del completo rinnovamento del governo centrale della Cina nordorientale, la riforma e lo sviluppo delle attività statali e delle imprese statali e importanti istruzioni per Anshan Iron and Steel Acciaio È di grande importanza rendere le imprese statali migliori e più grandi. La riorganizzazione è favorevole all’approfondimento della riforma strutturale dal lato dell’offerta, aumentando la concentrazione dell’industria siderurgica, promuovendo l’ottimizzazione e l’adeguamento strutturale dell’industria siderurgica e promuovendo lo sviluppo di alta qualità dell’industria siderurgica; è favorevole a dare pieno giocare ai vantaggi delle ricche risorse minerarie di Anshan Iron and Steel e Benxi Iron and Steel e costruire una nuova industria siderurgica.Modello di sviluppo, migliorare le capacità di garanzia delle risorse strategiche della Cina e mantenere la sicurezza della catena di approvvigionamento dell’industria siderurgica; è favorevole per ottimizzare l’allocazione delle risorse, liberare completamente gli effetti sinergici, compiere ogni sforzo per costruire un’impresa di livello mondiale con competitività globale e dare un uso migliore alle imprese statali per promuovere la rivitalizzazione globale della regione nord-orientale Il ruolo principale della rivitalizzazione a tutto tondo , è favorevole ad aiutare il Liaoning a fare i “tre grandi articoli” nell’adeguamento strutturale e ad accelerare la costruzione del Liaoning digitale e di una provincia intelligente.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link