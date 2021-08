Alcuni incendi stanno imperversando in Turchia, ma la maggior parte è stata controllata da Reuters

In Sicilia, Italia https://www.reuters.com/world/europe/firemen-fighting-wildfires-sicilian-town-catania-2021-07-31, i vigili del fuoco hanno detto sabato che stavano combattendo gli incendi per il secondo giorno in una fila Si è diffusa nel comune di Catania, costringendo le persone ad abbandonare le proprie abitazioni, e il locale aeroporto è stato temporaneamente chiuso.

Nella vicina Grecia https://www.reuters.com/world/europe/greece-issues-wildfires-warning-over-dangerous-heatwave-2021-07-30, le autorità hanno avvertito il pubblico di non svolgere lavori non necessari e recarsi in raggiungere 40 C (104 F) ad Atene. L’antica Acropoli è il suo monumento più visitato ed è stata costretta a chiudere per breve tempo.

