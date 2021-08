Alibaba ha inaugurato il momento #MeToo. Cosa significa questo per i titoli tecnologici cinesi.

Quasi quattro anni fa, i dettagli del bullismo sessuale del magnate di Hollywood hanno scatenato il movimento #MeToo nel mondo occidentale.Un recente incidente al gigante dell’e-commerce potrebbe risuonare allo stesso modo

(Codice magazzino: BABA).

Un’impiegata ha riferito di essere stata picchiata da un capo maschio in una stanza d’albergo dopo aver bevuto con un cliente tutta la notte.

I dirigenti dell’azienda l’hanno ignorata. Questa signora ha portato il suo caso sul sito Web interno di Alibaba, ha ottenuto il supporto interno dell’azienda e ha ottenuto circa 500 milioni di visualizzazioni Internet. In risposta, l’amministratore delegato Zhang Yong ha licenziato l’intero sistema di comando e ha definito questa situazione “una vergogna per tutte le persone di Ali”.

Questa rivolta rappresenta non solo un’opportunità a lungo termine per l’industria tecnologica cinese, ma anche un altro pericolo a breve termine, poiché l’onnipresente molestia sessuale scivola via dal tappeto cinese, un’opportunità per diventare un leader; pericolo, perché è già Autorità concentrati sulla repressione di potenti piattaforme online come Alibaba hanno fornito ulteriore supporto,

Tencent Holdings

(700.Hong Kong), e

Meituan

(3690. Hong Kong).

I giganti della tecnologia parlano da tempo di buoni giochi sull’uguaglianza di genere. Già nel 2017, il fondatore di Alibaba, Jack Ma, definì le donne la “ricetta segreta” che aveva creato e disse che voleva trascorrere la sua prossima vita da donna.

Tuttavia, nessuno è stato sorpreso da una donna Ali che è stata violentata sul lavoro. “Il rapporto tra i sessi potrebbe essere migliorato, ma non ha cambiato la cultura”, ha affermato Darius Longgarino, ricercatore presso il Paul Tsai China Center della Yale Law School.

Tuttavia, mantenere riservati questi casi è diventato sempre più difficile. Il governo cinese, che sostiene ufficialmente i diritti delle donne ma mette anche in prigione le femministe, ha recentemente avuto la tendenza a molestare pubblicamente. Nell’aprile di quest’anno, è apparso su Internet un video di 14 minuti che mostrava un’impiegata statale che ha aggredito il suo capo maschio con una scopa e altre armi disponibili come rappresaglia per il cosiddetto testo osceno. Il pubblico è emotivamente favorevole a questa signora. Il supervisore è stato licenziato.

Il Partito Comunista ha subito attaccato lo scandalo Alibaba e la Commissione Centrale per l’Ispezione Disciplinare del Partito Comunista Cinese ha commentato che il bere eccessivo sul posto di lavoro dovrebbe essere frenato attraverso “valori corretti”.

La nuova legge civile entrata in vigore a gennaio definisce per la prima volta le molestie sessuali e gli obblighi dei datori di lavoro di prevenire le molestie sessuali.

“Questo è uno dei temi come la neutralità carbonica sollevati dal presidente Xi [Jinping] Sembra che le superpotenze economiche globali dovrebbero preoccuparsene”, ha affermato Jason Hsu, Chief Investment Officer di Rayliant Global Advisors.

Da quando il governo si è messo nei guai nel novembre dello scorso anno, il prezzo delle azioni di Alibaba è sceso di quasi il 40% e sembra che abbia bisogno di questo nuovo vortice, come un buco nella sua testa. Al massimo, gli attivisti hanno assegnato all’azienda una valutazione C per la sua risposta ritardata alle vittime dei dipendenti.

“La risposta di Alibaba è stata più simile a una trovata di pubbliche relazioni”, ha affermato Wang Yaqiu, ricercatore cinese presso Human Rights Watch.

Tuttavia, i giganti tecnologici cinesi hanno le risorse per svolgere un ruolo di primo piano, poiché le frustrazioni delle donne affrontano il patriarcato radicato nella seconda economia più grande del mondo.

In alcune importanti aziende, la percentuale di dipendenti donne raggiunge il 40%, almeno quanto la Silicon Valley, e il caso di Alibaba mostra che non hanno più paura di parlare.

Le aziende che gestiscono correttamente le molestie sessuali possono essere ricompensate con un gran numero di nuovi talenti.

“Molte donne decidono di non tornare in Cina perché non possono tollerare una cultura del sessismo”, ha detto Wang.