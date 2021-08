Alibaba licenzia manager sospettato di aver aggredito sessualmente dipendenti di sesso femminile Reuters

Il promemoria descriveva dettagliatamente la descrizione dell’incidente da parte della vittima, in cui ricordava i suoi superiori che le ordinavano di bere con i suoi colleghi durante un viaggio di lavoro per cena.

Zhang ha affermato nel memo che Alibaba condurrà una formazione a livello aziendale per prevenire le molestie sessuali e aprire canali affinché i dipendenti possano segnalare incidenti. Emanerà anche una politica formale contro le molestie sessuali a tolleranza zero.

“Alibaba Group adotta una politica di tolleranza zero per la cattiva condotta sessuale e garantire un posto di lavoro sicuro per tutti i dipendenti è la massima priorità di Alibaba”, ha detto a Reuters un portavoce della società quando gli è stato chiesto del memo.

Reuters non è riuscita a contattare questa persona per un commento.

Zhang ha dichiarato in una nota pubblicata sull’intranet di Alibaba che il dipartimento di vendita al dettaglio urbano di Alibaba è responsabile della fornitura di servizi di consegna di generi alimentari dai supermercati locali.Il direttore del dipartimento “è stato licenziato e non sarà mai riassunto”.

Shanghai (Reuters)-gigante cinese dell’e-commerce Alibaba (New York Stock Exchange:) Group Holdings Ltd. ha licenziato un manager sospettato di aver aggredito sessualmente una dipendente e formulerà una politica per prevenire le molestie sessuali, ha detto lunedì il CEO Zhang Yong.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.