Alibaba si unisce al governo locale per salvare la cinese Suning

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Alibaba si è unita al governo cinese locale e ad altri sostenitori aziendali e ha investito 1,4 miliardi di dollari USA in Suning. Questo è l’ultimo tentativo di salvare il più grande rivenditore fisico cinese e il proprietario dell’Inter.

Questo accordo fa il miliardario Zhang Jindong Dopo che lui e altri magnati sono stati coinvolti in una complessa rete di investimenti incrociati, il gruppo precedentemente grande che ha fondato nel 1990 non aveva una partecipazione di controllo.

La società ha dichiarato che Suning “non sarà in uno stato di nessun azionista di controllo e nessun controllore effettivo”.

Secondo l’accordo, gli interessi di Zhang He legati a lui e alla sua famiglia trasferiranno il 17% delle azioni del gruppo quotato a Shenzhen a un fondo statale nello Jiangsu, la provincia in cui si trova Suning.

La ristrutturazione di Suning questa settimana riflette la nuova strategia di Pechino di schierare società private per lavorare con le banche statali per salvare conglomerati carichi di debiti al fine di mitigare i rischi di instabilità finanziaria e disoccupazione.

Non esiste una descrizione dettagliata del valore dell’investimento di queste società, che includono anche il produttore di smartphone Xiaomi e i produttori cinesi di elettrodomestici Haier e Midea, i cui prodotti sono venduti da Suning.

Tuttavia, Suning ha affermato che come parte della transazione, Alibaba, una società Internet che possiede già il 20% del gruppo, non aumenterà il suo rapporto di partecipazione.

Prima dell’annuncio di questa settimana, gli investitori avevano ipotizzato che Alibaba avrebbe acquisito Suning, che sarebbe stato il suo primo grande investimento dal suo fondatore. Ma Yun Offese le autorità cinesi. Le critiche del miliardario al regolatore bancario cinese lo scorso anno hanno innescato un giro di vite su Jack Ma e il suo impero economico.

Alibaba ha rifiutato di commentare. Dopo aver annunciato l’investimento, le azioni Suning sono aumentate di un limite giornaliero del 10% a Shenzhen martedì, dopo aver toccato il minimo di otto anni dalla sospensione delle negoziazioni a metà giugno.

Li Chengdong, capo del think tank e-commerce di Haitun, ha affermato che il salvataggio di Suning è “significativo” per il governo cinese perché stabilizzerà l’azienda. Ma da un punto di vista commerciale, questa transazione è ancora “ragionevole e ragionevole.” Di fronte alla sfida del rivale JD.com, la posizione di Alibaba nel campo delle vendite di elettrodomestici è stata migliorata.

Questa iniezione di capitale è un altro punto di svolta nella leggenda lunga anni del signor Zhang, che ha trasformato Suning da rivenditore di elettrodomestici più di 30 anni fa in un gruppo di imprese con interessi nel settore immobiliare e in altri campi.

Alibaba ne ha comprato uno 20% di patrimonio netto Nel 2015, Suning ha acquisito Suning per 4,6 miliardi di dollari, nota come un’alleanza strategica con sinergie nell’e-commerce e nella logistica.Due anni fa, Suning è morto Acquisito il negozio cinese del rivenditore francese Carrefour Un’operazione tutta in contanti del valore di 620 milioni di euro.

Suning ha rifiutato di commentare le sue passività di debito. Tuttavia, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ritiene che il debito di Suning abbia superato i 6,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre dello scorso anno. Circa i due terzi sono debiti a breve termine.

Gli analisti hanno affermato che, poiché la pandemia di Covid-19 ha indebolito le vendite dei suoi negozi fisici e ridotto i margini di profitto dell’e-commerce, il core business di Suning ha subito un duro colpo lo scorso anno, che ha esacerbato il suo dilemma.

Rispettati

La difficile situazione di Suning è tornata al centro dell’attenzione a febbraio. Cerco 200 milioni di dollari in contanti di emergenza per l’Inter Inter, Questo famoso club di calcio italiano ha acquisito il 70% delle azioni per 270 milioni di euro cinque anni fa.

Gli analisti hanno affermato che come parte delle misure per migliorare la disciplina del mercato cinese ed eliminare le aspettative del paese di salvare gruppi finanziariamente in difficoltà, Pechino sta incoraggiando sempre più i creditori a “condividere”.

L’analista di Moody’s Ivan Chung ha affermato che questi processi di orientamento nazionale altamente coordinati non stanno cercando di vendere le attività di un’azienda fallita, ma si concentrano sul mantenimento dei posti di lavoro e delle operazioni commerciali.

Tuttavia, data la mancanza di trasparenza dei termini della transazione, è difficile per gli investitori giudicare i pro ei contro della transazione.

“Non possiamo mai giudicare, fino a pochi anni dopo, puoi vedere se possono davvero invertire la rotta e fare soldi. O d’altra parte, se il problema è più grande di quanto si aspettassero e hanno bisogno di investire più soldi, allora tu saprà se questo è un buon affare o un cattivo affare”, ha detto Zhong.

Ciò che getta ulteriore ombra sulle prospettive di Suning è che il rivenditore è stato coinvolto nei problemi di Evergrande, una società immobiliare carica di debiti con un rating creditizio di Downgrade Fitch e Moody’s nelle ultime settimane.

Nel 2017, Suning ha fornito 20 miliardi di RMB (3,1 miliardi di dollari) in prestiti alla filiale immobiliare cinese continentale di Evergrande perché si aspettava di ricevere un guadagno quando le sue azioni sarebbero diventate pubbliche. Ma il galleggiante previsto è stato annullato l’anno scorso e il rivenditore, insieme ad altri importanti investitori, ha rifiutato di esercitare il diritto di richiedere un rimborso.

Rapporto supplementare di Sherry Fei Ju e Sun Yu a Pechino