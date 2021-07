Alla riapertura dei negozi, i rivenditori britannici registrano una crescita record nel secondo trimestre Reuters

“A giugno, i britannici sono tornati in massa nei bar, pub e birrerie all’aperto per guardare le partite di calcio e di tennis sui grandi schermi, perché l’ondata di caldo all’inizio del mese ha incoraggiato molti di noi a uscire al sole e socializzare”, ha affermato Barclay Card. capo dei prodotti di consumo, ha detto Rahir Ahmed.

Rispetto a due anni fa, la spesa per bar e pub è aumentata del 38%, l’aumento maggiore da settembre, e le vendite dei negozi di specialità alimentari e bevande non in franchising sono aumentate del 76%.

Sebbene i supermercati abbiano operato durante la pandemia, i rivenditori “non essenziali” come i negozi di abbigliamento hanno chiuso per la maggior parte di quest’anno e poi hanno riaperto in Inghilterra il 12 aprile. Le date variano in altre parti del Regno Unito.

© Reuters. Foto del file: gli acquirenti attraversano la strada in Oxford Street a Londra, in Inghilterra, il 14 agosto 2016. REUTERS/Peter Nicholls

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.