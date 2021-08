Alla ricerca di azioni che si sommano davvero? Identifica questi 10 potenziali composti.

Una delle parole d’ordine più popolari nell’investire oggi è “compositore”.Investitori alla ricerca della prossima direzione di sviluppo

Cerca aziende in grado di ottenere ricavi composti a due cifre e una crescita degli utili nei prossimi anni, preferibilmente entrambi.

L’idea è che i prezzi delle azioni dovrebbero essere allineati con entrate e profitti, consentendo agli investitori di generare rendimenti elevati durante un periodo di detenzione da 5 a 10 anni. L’obiettivo finale è trovare l’elusivo “10 bagger”, un titolo con un tasso di rendimento di 10 volte il prezzo pagato.

Le note degli analisti di Wall Street e le lettere dei clienti dei professionisti degli investimenti sono piene di riferimenti di confondenti.Molti value manager di nuova generazione hanno già determinato in un di Barron La storia di copertina di maggio, Sta cercando tali azioni invece della tradizionale tariffa conveniente delle azioni a basso costo.

La loro ricerca diventa più impegnativa perché gli acquirenti pagano un prezzo elevato per le storie ad alta crescita. Ci sono pochi veri grandi vincitori. Secondo i dati di Durable Capital Partners, nella serie a lungo termine di 10 anni, solo i prezzi delle azioni di circa 35 società sono aumentati del 20% o più all’anno, determinando un aumento di almeno 6 volte.

Molti investitori sono disposti ad attenersi a grandi produttori di composti ben noti, come

lettera

(Codice magazzino: GOOGL),

MasterCard

(Bene),

UnitedHealth Group

(UNH) e

Eli Lilly

(Giglio).

di Barron Prova a identificare i candidati più piccoli. Abbiamo parlato con i gestori degli investimenti e abbiamo elaborato un elenco eclettico di 10 titoli, la maggior parte dei quali ha un valore di mercato inferiore a 10 miliardi di dollari. Di seguito le scelte, in ordine alfabetico:

Amedysis / AMED$185,15-37%30.22.727.72.410,5%$6,3 Amyris / AMRS13.64121NM10.4NM9.7NA4.1 Leader nel campo dell’assistenza sanitaria domiciliare Booz Allen Hamilton Holding / BAH81.7471.10.12.76-16.3 Leader nel campo del sintetico biologia .76-10.76-13.16 Consultant JB Hunt Servizi di Trasporto / JBHT172.762625.81.522.21.418.418.2 multimodale Trasporti Marriott Vacations Worldwide / VAC147.15740.91.615.71.4NA6.3 Top società di vacanza in multiproprietà SiteOne Paesaggio di alimentazione / SITE12465873000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tra STAA138.1974192.328 .6140.822.530.06.6 Produttore di lenti impiantabili per miopia Stitch Fix/SFIX44.38-24NM1.91890.31.730.04.8 Azienda di abbigliamento in abbonamento basata sui dati Trex/TREX105.9UP136.K45.998.06.5.95.98.06 .25.998.06.54.95.998. 06.54W.Trex/TREX105.9UP138.W.35.998.06.25.95.940.06.65.45.940.06.4W 3128NM11.4556.89.2NA5.7 Scomparto online freelance E=stima. Le stime BAH si applicano per l’anno fiscale che termina a marzo e il 23 marzo 2022. Le stime SFIX si applicano per gli anni fiscali che terminano a luglio 2022 e luglio 2023. NM = senza significato. NA=Non disponibile. *La crescita dell’utile annuo per azione che l’azienda può mantenere nei prossimi 3-5 anni. Fonte: raccolta di fatti

Amedice

(AMED) è un fornitore di servizi di assistenza sanitaria a domicilio e hospice con operazioni in tutto il paese, ma l’attività è ancora dispersa.

“Il settore subirà un consolidamento su larga scala”, ha previsto Dan Kerr, gestore di fondi di crescita a piccola capitalizzazione della Colombia. “Le cure mediche vengono trasferite a casa”.

Negli ultimi dieci anni, il prezzo delle azioni di Amedisys è aumentato di oltre dieci volte. Tuttavia, la società ha recentemente tagliato la sua guida finanziaria per il 2021, citando problemi di personale e costi legati al Covid, principalmente l’attività di hospice acquisita, e il prezzo delle azioni della società è sceso di quasi il 30% a circa $ 185. Gli utili previsti per il 2021 sono ora di $ 6,13 per azione, ovvero meno di quasi $ 7. Il prezzo di negoziazione del titolo è 30 volte il profitto previsto nel 2021. Cole ha affermato che la società ha ancora la capacità di raggiungere una crescita annua del 10% degli utili per azione.

Amyris

(AMRS) è leader nel campo della biologia sintetica. I suoi fan affermano che la sua opportunità è quella di sostituire l’attuale serie di prodotti realizzati con prodotti petrolchimici, animali e piante in modo ecologico.

Amyris utilizza lievito e canna da zucchero geneticamente modificati per produrre squalano, un umettante di fascia alta precedentemente ricavato dal fegato di squalo; vanillina, un sapore di vaniglia; e un dolcificante non calorico solitamente derivato dalle piante. Il titolo viene scambiato a circa $ 13.

di Barron ha scritto Luglio fa bene all’aziendaSpinta dai suoi marchi di consumo, Amyris prevede che le vendite raggiungeranno i 2 miliardi di dollari entro il 2025, un valore superiore ai 400 milioni di dollari stimati quest’anno.

“Il mondo ha bisogno di una chimica pulita e Amyris è il luogo in cui è stato creato”, ha affermato Randy Baron, portfolio manager di Pinnacle Associates, che possiede le azioni di Amyris. Pensa che potrebbero raggiungere i 75 dollari entro la fine del 2022.

Booz Allen Hamilton Holdings

(BAH) è un importante consulente del Dipartimento della Difesa e di altre agenzie. Nell’ultimo anno fiscale, il governo degli Stati Uniti ha rappresentato il 97% delle sue entrate. Nel corso degli anni, Booz Allen ha instaurato un solido rapporto con il governo fornendo una serie di servizi come la sicurezza della rete. Le sue azioni vengono scambiate a circa 81 dollari statunitensi, con un rendimento dell’1,8%.

T. Rowe Price New Horizons Fund Manager Josh Spencer (Josh Spencer) ha dichiarato: “Ha stabilito una forte cultura simile a una partnership e ha un record di crescita stabile a lungo termine”. % di crescita del fatturato annuo e dal 15% al ​​16% di crescita del fatturato annuo, coerente con la sua performance storica. Temendo che le spese militari saranno limitate, il titolo è sceso del 20% dal suo picco di $ 100. Spencer vede il pullback come un’opportunità di acquisto e il rapporto prezzo/utili del titolo è inferiore a 20 volte.

Servizio di trasporto JB Hunt

(JBHT) è leader nel campo del trasporto merci multimodale, che prevede il trasporto efficiente di camion sulle linee ferroviarie. È sempre stata una delle compagnie di trasporto di maggior successo. Negli ultimi 20 anni, il prezzo delle sue azioni è aumentato di 30 volte e recentemente ha raggiunto i 173 dollari. “Ha un franchising incredibile”, ha affermato Henry Ellenbogen, chief investment officer e membro del consiglio di amministrazione di Durable Capital Partners. Tavola rotonda Barron.

Ha sottolineato che il rapporto tra JB Hunt e Burlington North Santa Fe Railroad la pone in una posizione forte nel trasporto multimodale. JB Hunt ha anche un’attività in crescita, rilevando l’attività di autotrasporto di piccole aziende. Partecipa al business dell’intermediazione merci digitale abbinando i camionisti ai clienti del trasporto.

Ellenbogen ha affermato che, dato che la prospettiva di crescita degli utili annuali è di circa 10 anni, il titolo è ragionevole a 22 volte il profitto stimato nel 2022.

Marriott Global Holidays

(VAC) è una delle principali società nel settore della multiproprietà. Ha 700.000 proprietari, un modello di business flessibile, un notevole reddito da commissioni e una maggiore esposizione alle case di lusso alle Hawaii ea Orlando, in Florida, rispetto ai suoi coetanei.

“Ha la migliore base di clienti, la spesa più alta e un bilancio impeccabile”, ha affermato David Baron, gestore del fondo di Baron Focused Growth. Ha aggiunto che il prezzo delle azioni di Marriott Vacations è stato recentemente di circa $ 145 e che i dividendi dovrebbero essere ripresi entro la fine dell’anno.

Baron ritiene che, in base alle stime del 2022, questi titoli siano economici e abbiano un rendimento del flusso di cassa libero dell’11%. Ha affermato che il titolo non è praticamente cambiato dal 2018 e potrebbe portare agli azionisti un tasso di rendimento annuo del 20% nei prossimi anni.

SiteOne Landscape Supply

(SITE) è il più grande fornitore del Paese di prodotti per il paesaggio e, data la sua quota di mercato di solo il 13% in un settore altamente frammentato, ha molte opportunità di espansione.

“Sta crescendo organicamente e ci sono molte opportunità di acquisizione”, ha affermato Cole della Columbia, che ritiene che l’azienda abbia la capacità di raggiungere una crescita del fatturato annuo dal 10% al 15%.

Il titolo è di circa US $ 197, con una valutazione elevata e un prezzo di transazione di 43 volte.L’utile stimato per azione nel 2022 è di US $ 4,54.

Chirurgia di Stahl

(STAA) ha sviluppato una lente impiantabile per correggere la miopia (miopia). Data la crescente incidenza globale di questo problema di visione, questo risolve un mercato potenzialmente enorme. L’azienda prevede che questo obiettivo, presente sul mercato in Europa e in Asia da almeno cinque anni, sarà disponibile negli Stati Uniti nel quarto trimestre, in attesa dell’approvazione della Food and Drug Administration.

Doug Brodie, global manager di Baillie Gifford, ha dichiarato: “Può fare molto lavoro.” “Questa è la fase iniziale del viaggio e praticamente non c’è concorrenza”.

Le lenti binoculari possono essere impiantate in meno di un’ora e non comportano la rimozione della lente naturale. Negli Stati Uniti, il costo all’ingrosso di ogni obiettivo è di circa $ 1.000.

Il recente prezzo delle azioni Staar è di $ 138 e la sua valutazione è più di 20 volte le vendite previste nel 2022 e 140 volte i guadagni previsti nel 2022. Ma l’opportunità di mercato è enorme: entro il 2050, circa 5 miliardi di persone nel mondo potrebbero soffrire di miopia.

Riparazione della sutura

(SFIX) Servizi in abbonamento sviluppati per abbigliamento, scarpe e altri accessori, con oltre 4 milioni di clienti.

“Questo potrebbe essere il Nordstrom del futuro”, ha affermato Mario Sibelly, chief investment officer di Marathon Partners Equity Management, proprietario di Stitch Fix. “Questo è un mercato potenzialmente enorme e nessuno lo risolve allo stesso modo.” Stitch Fix ha 6.000 dipendenti di stilisti personali e una grande quantità di dati, con l’obiettivo di determinare i gusti degli abbonati per generare alta soddisfazione e limitare Il ritorno di il pacco inviato ad un intervallo determinato dall’abbonato.

Poiché gli investitori si preoccupano della potenziale perdita di clienti e della redditività finale dell’attività, il prezzo delle sue azioni è di circa $ 44, un calo del 60% rispetto al suo livello all’inizio di quest’anno.

Tuttavia, Cibelli vede una crescita del fatturato annuo di oltre il 20%, opportunità al di fuori degli attuali mercati degli Stati Uniti e del Regno Unito e attività potenzialmente molto redditizie entro due o tre anni.

Terex

(TREX) è uno dei principali produttori di sostituti del legno di fascia alta per i ponti, realizzati con il 95% di materiali riciclati, che lo rendono un gioco abitativo rispettoso dell’ambiente. Il titolo è di $ 105 e il rapporto prezzo/utili è 43 volte i guadagni previsti nel 2022.

Spencer di T. Rowe Price crede che Trex valga i soldi perché crede che possa generare una crescita annuale sostenibile del fatturato dal 15% al ​​20%. I ricavi nel 2022 dovrebbero crescere di circa il 20% e crescere a un ritmo simile nei prossimi anni. “Se sposti l’orologio in avanti di tre anni, non sembra così costoso”, ha detto.

lavoro straordinario

(UPWK) è un mercato online per liberi professionisti, favorito da Brodie di Baillie Gifford, che ha affermato che offre opportunità alle aziende di accettare più ampiamente i liberi professionisti.

Queste azioni sono state recentemente intorno a $ 44, il che non è economico. Upwork ha un valore di 5,7 miliardi di dollari, che è più di 10 volte le vendite stimate di quasi 500 milioni di dollari quest’anno. Funziona con una leggera perdita.

Il caso di investimento riguarda la rapida crescita delle vendite che porta a enormi ritorni. Si prevede che le vendite di quest’anno aumenteranno di oltre il 30% e nel 2022 aumenteranno del 25%.

“I freelance hanno maggiori probabilità di essere accettati dalle piccole e medie imprese, ma sono osteggiati dal dipartimento delle risorse umane delle grandi aziende”, ha affermato Brody. Upwork mira a cambiare questa percezione rivedendo i suoi liberi professionisti e offrendo migliaia di competenze. “Upwork può diventare un partner fidato per un numero sempre maggiore di partner a livello aziendale”, ha affermato.

