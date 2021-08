Alle aziende britanniche è stato detto di assumere persone britanniche per risolvere la carenza di camionisti

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

I ministri hanno detto alle aziende di assumere lavoratori britannici per risolvere le malattie croniche del paese C’è carenza di camionisti, Con centinaia di migliaia di britannici che si preparano a ritirarsi dal piano ferie Covid-19.

Venerdì, il segretario commerciale Kwasi Kwarteng ha scritto ai leader aziendali chiedendo la cancellazione Regole più facili sull’immigrazione dopo la Brexit Per sopperire alla carenza di trasportatori, si dice che la manodopera straniera fornisce solo una “soluzione temporanea a breve termine”.

Quando il piano delle ferie è terminato il 30 settembre, Kwarteng ha invece esortato i datori di lavoro ad aiutare “molti lavoratori britannici” [who] Ora siamo di fronte a un futuro incerto e dobbiamo trovare nuove opportunità di lavoro”.

Secondo un sondaggio condotto dal National Bureau of Statistics, fino a 2 milioni di persone hanno ancora preso parte o se ne vanno tutte a causa del programma di mantenimento del lavoro del governo all’inizio di agosto, e alcune di loro potrebbero presto cercare lavoro.

Il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, vuole anche garantire che vengano fornite opportunità di lavoro quando il piano ferie terminerà il 30 settembre. “Il mercato del lavoro si sta ancora riprendendo”, ha detto un funzionario del governo.

C’è una carenza di camionisti, in parte perché Brexit regole sull’immigrazione Gli inglesi che hanno lasciato l’industria hanno già colpito l’offerta di supermercati e ristoranti.Le interruzioni sono amplificate dalla carenza di personale Produttore di alimenti E operatori di magazzino.

I milkshake di McDonald’s cancellati nel menu Questo mese, Nando’s ha una carenza di pollo e alcuni supermercati hanno avvertito che potrebbe esserci il rischio di carenze alla vigilia di Natale.

I leader del settore chiedono ai ministri di aggiungere i conducenti di autocarri pesanti all’elenco delle occupazioni in carenza del governo, che consentirà ai trasportatori stranieri di ottenere esenzioni dalle norme sull’immigrazione dopo la Brexit.

Ma Kwarteng ha detto in una lettera al British Retail Consortium e alla British Logistics Association che questa è solo una soluzione a breve termine.

Accoglie con favore i datori di lavoro affinché adottino “nuovi programmi di formazione, incentivi all’assunzione, salari più alti e migliori condizioni di lavoro” per risolvere il problema della carenza di conducenti di mezzi pesanti.

Kwarteng ha anche sottolineato il lavoro del governo in aree come la formazione, l’apprendistato e la riforma delle patenti di guida dei mezzi pesanti per risolvere questo problema, ma ha preso una posizione forte sulle regolamentazioni allentate sull’immigrazione.

“Credo che sarete d’accordo sull’importanza di utilizzare la nostra forza lavoro nazionale e su come la nostra politica sull’immigrazione debba essere considerata insieme alla nostra strategia per garantire che i lavoratori britannici possano ottenere migliori opportunità di lavoro dignitose”, ha scritto nella dichiarazione. lettera.

Venerdì la National Farmers Union e la Food and Beverage Federation hanno esortato i ministri a introdurre un “visto per il recupero del Covid” di 12 mesi per coprire le offerte di lavoro a breve termine, compresi i conducenti di mezzi pesanti.

L’amministratore delegato della federazione, Ian Wright, prevede che l’inflazione alimentare in autunno aumenterà dal 6% al 9% a causa dell’aumento dei salari e delle restrizioni alla catena di approvvigionamento.

Il CBI spera di aggiungere macellai, operai edili, ingegneri ed esperti informatici all’elenco delle carenze occupazionali che non sono limitate dalle consuete regole sull’immigrazione.

Ma Priti Patel, il Segretario degli Interni, ha resistito fermamente alle pressioni affinché il Comitato consultivo indipendente per l’immigrazione rivedesse quale lavoro dovesse essere incluso nell’elenco a partire dall’aprile 2022.

I ministri hanno sottolineato che l’intera Europa sta vivendo una carenza di conducenti di camion.

Tuttavia, sebbene attualmente stiano boicottando più immigrati, non l’hanno completamente escluso. Un funzionario del governo ha affermato che i ministri non allentano le norme sull’immigrazione per i trasportatori “per il momento”.

Rispettata

Un altro ministro ha affermato che i ministri volevano vedere come fosse revocato il piano delle ferie. “Questa non è la solita carenza del mercato del lavoro”, ha aggiunto il funzionario.

L’unità aziendale di Kwarteng sta lavorando duramente per determinare l’ampiezza della carenza di manodopera; giovedì i suoi funzionari hanno parlato con 60 organizzazioni imprenditoriali.

Anche il ministero delle Finanze sta lavorando per valutare quanti problemi siano strutturali piuttosto che congiunturali.

Il portavoce del partito laburista Ed Miliband ha accusato il governo di non essere riuscito a prepararsi alla carenza di manodopera come “dormire al lavoro”, ma non ha sostenuto l’aumento dell’immigrazione nell’UE per risolvere questo problema.

“Invece di trasferire la responsabilità alle aziende, i ministri devono adottare misure urgenti per reclutare e formare i lavoratori per colmare l’attuale divario”, ha affermato.