Allianz Germania vede più di 500 milioni di euro di richiesta dalla recente tempesta Reuters

Allianz ha affermato di aver ricevuto richieste di risarcimento per circa 10.000 case e 3.000 auto, ma prevede di ricevere un totale di 30.000 richieste per case e 5.000 auto.

Questa è la prima stima della più grande compagnia assicurativa tedesca di richieste di risarcimento per inondazioni che si estendono dalla città occidentale di Colonia alla Baviera meridionale.Le inondazioni hanno causato il crollo di case, i residenti sui tetti sono rimasti intrappolati e le auto sono state spazzate via. Almeno 180 persone sono state uccise.

© Reuters. Foto del file: il 20 luglio 2021, si sono verificati danni in un’area colpita da inondazioni a Schulder, in Germania, a causa di forti piogge. REUTERS/Thilo Schmuelgen/File Photo 2/2

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.