All’interno del sistema di pagamento nazionale

Il sistema di pagamento nazionale è un canale attraverso il quale acquirenti e venditori di prodotti e servizi finanziari effettuano transazioni ed è una parte importante del sistema finanziario di un paese. La liberalizzazione finanziaria globale e i progressi della tecnologia dell’informazione hanno causato importanti aggiornamenti all’architettura dei sistemi di pagamento di titoli di grandi dimensioni, al dettaglio e titoli, nonché ai processi e alle procedure implementati da operatori, amministratori, agenzie di regolamentazione e utenti del sistema.

In molti paesi, la banca centrale ha una grande responsabilità per l’integrità del sistema di pagamento nazionale. Questo articolo delineerà il sistema di pagamento finanziario e il suo ruolo nella società moderna. Sistema finanziario globale.

Punti chiave Il sistema di pagamento di un paese è un’infrastruttura tecnologica finanziaria che consente alle transazioni commerciali e finanziarie di funzionare in modo efficiente e senza ostacoli.

Questi sistemi di pagamento collegano anche le attività finanziarie di un paese con l’economia globale.

A causa della loro natura critica, questi sistemi di pagamento sono gestiti dalla banca centrale di un paese e controllati dalle agenzie di regolamentazione del governo.

Definire il sistema di pagamento

Il sistema di pagamento nazionale è una configurazione istituzionale supportata da processi basati sulla tecnologia e infrastrutture pratiche per facilitare i trasferimenti commerciali e finanziari tra acquirenti e venditori. Il sistema di pagamento di un paese riflette la sua storia bancaria e finanziaria, nonché lo sviluppo di piattaforme di comunicazione e tecnologia di supporto.

Il mercato dei servizi dei sistemi di pagamento opera sulla base della domanda e dell’offerta come qualsiasi mercato.Dal lato della domanda, gli utenti cercano strumenti e servizi di pagamento facilmente accessibili per soddisfare le loro diverse transazioni finanziarie, dai bonifici bancari su larga scala ai Punto di acquisto Transazioni con strumenti di credito al dettaglio (come carte di credito e di debito).

Agli utenti piacciono i bassi costi di transazione, l’interoperabilità tra diversi sistemi, la sicurezza, la privacy e la protezione legale. Dal lato dell’offerta, i servizi di pagamento forniscono una fonte di reddito per banche e altre organizzazioni finanziarie e aprono mercati per fornitori di tecnologia e prodotti e servizi di comunicazione.

Istituzioni e infrastrutture

alcuniUn tipico sistema di pagamento nazionale include le seguenti istituzioni e infrastrutture:

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Banche e altri istituti di deposito comunicano tra loro attraverso sistemi di messaggistica e routing. Se hai un conto corrente presso una banca statunitense, potresti conoscere il numero di nove cifre nell’angolo in basso a sinistra dell’assegno: questa è l’American Bankers Association (ABA) Numero di transito del percorso (RTN), utilizzato per identificare l’istituto finanziario che ha emesso l’assegno.alcunialcuni

Se il tuo datore di lavoro negli Stati Uniti ti paga gli stipendi tramite deposito diretto, l’istruzione di trasferimento (messaggio) passerà Locale di sgombero automatico (ACH), un sistema gestito dalla National Automatic Clearing House Association (NACHA) senza scopo di lucro e gestito dagli Stati Uniti Sistema di riserva Federale (FRS) e Electronic Payment Network (EPN), che è una rete di pagamento del settore privato.

struttura europea

Se ti capita di lavorare per un datore di lavoro in Europa, ma desideri comunque pagare il tuo stipendio sul tuo conto bancario negli Stati Uniti, il processo è simile a quello sopra, ma molto probabilmente il messaggio di deposito non verrà inviato tramite il sistema ACH degli Stati Uniti, ma tramite Questo Associazione globale di telecomunicazioni finanziarie interbancarie (SWIFT) Network, una società cooperativa con sede in Belgio, che collega istituzioni finanziarie in più di 200 paesi.

Il codice SWIFT è simile al numero ABA RTN e può essere utilizzato per identificare la banca che ha avviato il bonifico e la banca corrispondente che ha un accordo con la banca per facilitare i bonifici internazionali e il regolamento dei fondi. La piattaforma SWIFT è utilizzata da tutte le banche centrali appartenenti al sistema euro, è l’agenzia di gestione valutaria di 19 paesi dell’UE appartenenti alla zona euro, tra cui Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Compensazione e regolamento

Per clearing si intende la trasmissione e riconciliazione delle istruzioni di pagamento, nonché la costituzione di posizioni da regolare eventualmente. Il regolamento è l’effettivo adempimento degli obblighi: i corrispondenti addebiti e accrediti dei conti di tutte le parti della transazione. L’integrità del sistema finanziario globale dipende dalla corretta contabilizzazione di ogni transazione che avviene nel sistema; pertanto, la stabilità dipende dall’affidabilità e dall’accuratezza del sistema di compensazione e regolamento.

Esistono tre tipi principali di sistemi di compensazione e regolamento.

Sistema di vendita al dettaglio Responsabile della gestione di piccole transazioni finanziarie. Sebbene non esista una definizione accettata a livello globale di “piccola scala”, di solito si riferisce a trasferimenti personali inferiori a $ 1 milione.

Sistema di grande valore Responsabile della compensazione e del regolamento di grandi operazioni.

Sistema di titoli Gestire la compensazione e il regolamento dei titoli, come ad esempio Comune con Azioni privilegiate, Obbligazioni e altri tipi di strumenti.

Il sistema di compensazione e regolamento può regolare su base lorda o netta. Il regolamento totale si riferisce al regolamento di fondi o titoli separatamente, una transazione alla volta. Il regolamento netto consiste nell’aggregare un numero elevato di singole posizioni (accrediti e addebiti) in lotti più piccoli per l’elaborazione, in modo da regolare a un’ora specificata della giornata lavorativa anziché in modo continuo.

Alcuni sistemi di pagamento possono eseguire più piattaforme di compensazione e regolamento, combinando le due Rete E saldo totale. Liquidazione totale in tempo reale (RTGS) è diventato il metodo più adottato per i sistemi di grande valore. In questo caso, in tempo reale significa che la trasmissione, l’elaborazione e il regolamento delle transazioni avvengono non appena vengono avviate.

stati Uniti linea federale Il sistema è il principale componente di grande valore del sistema di pagamento nazionale degli Stati Uniti e il regolamento si basa su totali in tempo reale.Il sistema TARGET (TARGET2) è anche la principale piattaforma di grande valore della Banca centrale europea e della sua rete di paesi dell’Eurozona . Banche centrali, come la Banca di Francia e la Bundesbank tedesca.

Sistema di pagamento e rischi sistemici

Uno dei principali rischi nell’ambiente di compensazione e regolamento è che una delle parti possa essere inadempiente. Se il regolamento è basato su totali in tempo reale, l’impatto del default è limitato alla singola transazione in elaborazione. Tuttavia, se l’insolvenza si verifica in un accordo di compensazione, allora tutte le parti dell’accordo, che possono essere centinaia o migliaia, potrebbero anche essere a rischio, quindi anche le loro controparti in altre transazioni possono verificarsi contemporaneamente. .

Questo è un esempio Rischio sistemico——Il rischio che un guasto di una certa parte del sistema si diffonda all’intero sistema come una malattia infettiva. La tecnologia ha facilitato la capacità di elaborare trilioni di dollari al giorno attraverso l’architettura finanziaria globale. Tuttavia, ogni paese ha solo pochi sistemi individuali e questi sistemi si influenzano a vicenda in tutto il mondo, quindi le conseguenze dei fallimenti sistemici sono enormi.

L’istituzione responsabile della ricerca e dello sviluppo delle linee guida per la gestione del rischio del sistema finanziario è Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), un’istituzione con sede a Ginevra che funge da banca della banca centrale e utilizza varie iniziative per promuovere Cooperazione tra il sistema finanziario e monetario internazionale.

Nel 2001, il Comitato BRI sui sistemi di pagamento e regolamento (CPSS) ha introdotto una serie di linee guida per i sistemi di pagamento di grande importanza, denominati i principi fondamentali dei sistemi di pagamento di importanza sistemica. Esso stabilisce 10 principi per un funzionamento prudente e una mitigazione del rischio per questi sistemi, in particolare i sistemi di compensazione e regolamento di importo elevato sopra menzionati, in cui il fallimento di una certa parte del sistema può diffondersi rapidamente.

I principi fondamentali formulano anche raccomandazioni sulle responsabilità speciali della banca centrale nazionale di gestire, supervisionare e utilizzare i sistemi critici all’interno della sua giurisdizione. Il buon funzionamento del sistema di pagamento nazionale è di solito chiaramente stabilito nell’autorizzazione organizzativa della banca centrale. Ad esempio, i compiti organizzativi del Federal Reserve System degli Stati Uniti includono cinque attività:

Condurre la politica monetaria

Promuovere la stabilità del sistema finanziario

Vigilanza e vigilanza sul sistema bancario

Promuovere il buon funzionamento del sistema nazionale di pagamento

Formulare e gestire leggi e regolamenti relativi al credito al consumo e allo sviluppo della comunità.

Linea di fondo

I sistemi di pagamento nazionali sono fondamentali per l’integrità del sistema finanziario globale. La tecnologia e la globalizzazione hanno facilitato la rapida crescita di sistemi di trasferimento elettronico non in contanti tra parti situate in qualsiasi parte del mondo.

Il sistema di pagamento in qualsiasi paese sarà costituito da un numero limitato di sistemi di vendita al dettaglio, di grande valore e di regolamento titoli, collegati a sistemi di altri paesi attraverso varie piattaforme di collegamento e rapporti di agenzia.La realizzazione di rischi, come Festa predefinita, Può diffondersi all’intero sistema, mettendo così a repentaglio l’integrità del sistema, rendendo il sistema di pagamento una delle principali priorità per la banca centrale e altre istituzioni chiave nel mondo finanziario.