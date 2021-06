Allstate cerca più agenti, ma non “modem umani” Reuters

Ad esempio, se un uragano di categoria 5 colpisce la contea di Dade, in Florida, lo stato e le compagnie assicurative avranno bisogno di aiuto. Wilson ha dichiarato: “Il governo federale dovrà trovare il modo di costruire infrastrutture per aiutare le persone a ricostruire le loro case”.

Tuttavia, Wilson ha affermato che il governo può svolgere un ruolo nel fornire un’assicurazione per i principali rischi climatici: pagherà comunque per questi rischi.

Nell’ultimo anno, molte compagnie assicurative hanno accelerato la loro “trasformazione digitale” per far fronte al mondo del lavoro da casa durante la pandemia e si affidano maggiormente a siti Web e applicazioni mobili per interagire con i clienti.La strategia di Allstate si distingue.

“Non c’è futuro, i modem umani non sono più necessari”, ha detto Wilson. La strategia di Allstate è fornire i dati dei clienti agli agenti tramite computer per consentire “conversazioni reali”, ha affermato. “‘E tuo figlio di 16 anni? Tuo figlio o tua figlia al college guida davvero?’ Puoi avere diversi tipi di conversazioni. Questo è quello che stiamo cercando di fare.”

Ma Wilson ha affermato alla conferenza di Reuters US Insurance Industry Future 2021 che gli agenti avranno conversazioni approfondite con i clienti invece di inserire dati in un computer per ottenere un preventivo.

New York (Reuters)-Allstate Corp (Allstate Corp) spera di acquisire più istituzioni assicurative indipendenti quest’anno per costruire l’attività acquisita attraverso l’acquisizione di National General.Told Reuters, CEO di Allstate Corp. (NYSE:) .

© Reuters. Immagine del file: il 7 aprile 2016, Tom Wilson, presidente, presidente e CEO di Allstate Insurance Company, ha tenuto un discorso sul palco durante We Day California a Inglewood, in California. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

