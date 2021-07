Almeno 44 morti e 67 feriti in un incendio nell’ospedale iracheno per coronavirus Reuters

Gli iracheni sono stanchi della violenza politica e hanno frequenti incidenti a causa di investimenti insufficienti, corruzione e infrastrutture danneggiate. Durante la crisi del coronavirus, gli ospedali hanno lottato per far fronte all’afflusso di pazienti e alla carenza di forniture.

Un giornalista della Reuters ha detto sulla scena dell’incendio: “Il personale medico ha portato il corpo carbonizzato fuori dall’ospedale in fiamme e molti pazienti hanno tossito per il fumo”.

Il sistema sanitario iracheno è stato duramente colpito dalla guerra e dalle sanzioni e ha lottato per far fronte alla crisi del coronavirus, che ha causato 17.592 morti e oltre 1,4 milioni di infezioni.

Il suo ufficio ha dichiarato in una dichiarazione che quando i soccorritori hanno perquisito edifici bruciati dal fumo per trovare altri corpi, il primo ministro Mustafa Kadimi ha tenuto una riunione di emergenza con i ministri più anziani e ha ordinato la sospensione e gli arresti.

Nassiriya, Iraq (Reuters)- Funzionari sanitari e polizia hanno detto lunedì che un’esplosione di una bombola di ossigeno in un ospedale per coronavirus nella città meridionale di Nassiriya in Iraq potrebbe aver ucciso almeno 44 persone e ferendone più di 67.

© Reuters. Il 13 luglio 2021, dopo lo scoppio di un incendio nell’ospedale al-Hussain Coronavirus di Nasiri, in Iraq, un uomo trasportava su una barella un sacco per cadaveri contenente il corpo della vittima. REUTERS/Essam al-Sudani 2/2

