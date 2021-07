Alphabet (GOOGL) guida le azioni FANG prima del profitto

La società madre di Google Alphabet Inc. (Google) Supera facilmente un altro Azioni quadrate 2021. Le azioni di Alphabet sono aumentate del 42% e Facebook, Inc. (FB) 23,35% di ritorno, Amazon.com, Inc. (Amazon) 8,99%, Netflix, Inc. è -1,56% (NFLX).

Alphabet annuncerà i guadagni trimestrali il 27 luglio, diventando il titolo FANG con le migliori prestazioni nel 2021.

La società ha una storia di superamento delle aspettative di guadagno.

Finora quest’anno ci sono stati molti grandi acquisti nelle azioni di Alphabet.

Alphabet, che è vicino ai massimi storici, si sta rapidamente avvicinando al rapporto sugli utili del secondo trimestre previsto per il 27 luglio. Tutti hanno pensato a una domanda logica: c’è un ritmo?

Per rispondere a questa domanda, facciamo due cose. Innanzitutto, diamo un’occhiata al recente rapporto sugli utili di Alphabet e alla crescita dell’azienda rispetto alle aspettative. Quindi, esamineremo il grafico per vedere cosa pensano i grandi soldi delle azioni.

Innanzitutto, diamo un’occhiata ai guadagni di Alphabet negli ultimi quattro trimestri e come si confrontano con il consenso del mercato. Puoi vedere nella tabella qui sotto:

Yahoo Finanza

Hai notato qualcosa? In tutti e quattro i primi quattro trimestri, Alphabet ha superato le aspettative. Se guardi i primi due, l’azienda ha rotto il consenso! Questo è quello che vuoi vedere.

Il ritmo del trimestre precedente potrebbe essere la stima di questo trimestre da Utile per azione Oggi da 15,50 USD a 19,21 USD:

Yahoo Finanza

Ovviamente, dal punto di vista del profitto, l’azienda ha fatto di tutto. Anche il prezzo delle azioni ha seguito lo stesso andamento. Dicono che la tendenza è tua amica. Il trend di Big Money è quello che seguo. È un treno di sola andata più alto nel 2021.

Il modo in cui vengono scambiate le azioni è cruciale. Di solito, può ricordarti le tue aspettative per il futuro. Questo è il motivo per cui sono preoccupato per la pressione all’acquisto delle azioni.

Ora, ho un metodo proprietario per tenere traccia di grandi quantità di denaro che entrano in azioni.Ma per mostrarti un modo per visualizzare, dai un’occhiata ad Alphabet accumulo Il palco da giugno.

Ma ancora più importante, guarda il momento in cui le azioni vedono grandi acquisti di denaro. Puoi vederlo nella bolla gialla in alto. Questi sono coerenti con acquisti solidi:

TradingView.com

La prima bolla si è verificata il 20 gennaio, quando il prezzo delle azioni di GOOGL era di $ 1.880. Al momento della stesura di questo documento, il titolo viene scambiato a $ 2.533.

Rendiamolo semplice: non combattere la forte tendenza al sorpasso. E non litigare con grandi acquisti di denaro!

Quindi, finiamola tutta. Alphabet ha una storia di superamento delle aspettative degli analisti. Non sorprenderti se questo è il caso di questo trimestre. Inoltre, dal momento che supera facilmente altri titoli FANG nel 2021, sembra che molti soldi si stiano riversando nel titolo. Questi sono segnali rialzisti e indicano che potrebbe esserci più spazio per il rialzo nelle prossime settimane e mesi.

Divulgazione: l’autore detiene posizioni lunghe in GOOG, GOOGL e NFLX in account personali e gestiti al momento della pubblicazione. Al momento della pubblicazione, non ricopriva alcuna posizione su FB o AMZN.

