Alti funzionari avvertono che l’America Latina ha urgente bisogno di vaccini occidentali

Un alto funzionario ha affermato che i paesi ricchi hanno scorte di vaccini contro il coronavirus tre volte superiori a quelle di cui la propria popolazione ha bisogno e che la parte restante dovrebbe ora essere donata all’America Latina, la regione più colpita dalla pandemia, e il bilancio delle vittime è “catastrofico. ” “.

In un’intervista al “Financial Times”, Rebeca Grynspan del Segretariato generale iberoamericano, responsabile del raggruppamento di Spagna, Portogallo e America Latina, ha affermato che altri paesi dovrebbero seguire la Spagna. Il primo ministro del paese, Pedro Sánchez, ha promesso che una volta vaccinata metà della popolazione spagnola, donerà i vaccini in eccesso all’America Latina attraverso la struttura Covax guidata dall’OMS. Secondo Madrid, all’8 luglio circa il 57,5% delle persone ha ricevuto la prima dose del vaccino.

“È molto importante seguire l’esempio della Spagna perché ci fornirà i vaccini dalla seconda metà di quest’anno”, ha affermato Greenspan. Se non si segue l’esempio della Spagna, «la sofferenza si prolungherà e continuerà a costare molte vite».

Ha avvertito che l’attuale impegno di donazione del vaccino del G7 era troppo tardi.

L’America Latina rappresenta l’8% della popolazione mondiale e ha subito quasi un terzo delle morti globali durante questa pandemia e la sua peggiore recessione in 120 anni.

Il tasso di vaccinazione è molto basso a causa della difficoltà di approvvigionamento: alcuni paesi hanno tassi di vaccinazione inferiori al 10% della loro popolazione. I funzionari si lamentano che i governi degli Stati Uniti e dell’Europa hanno monopolizzato le azioni. Il debole sistema sanitario della regione, l’alto tasso di povertà e la grande popolazione urbana sono stati attribuiti all’elevata incidenza di Covid-19.

Gli Stati Uniti hanno annunciato piani per donare 80 milioni di dosi di vaccini in eccesso in tutto il mondo e si sono impegnati a fornire 500 milioni di dosi di vaccino BioNTech/Pfizer a 92 paesi a basso reddito entro la metà del 2022. Ma questa definizione include solo alcuni paesi dell’America Latina e la distribuzione sarà determinata da Washington. Grynspan ha affermato che Covax dovrebbe distribuire tutti i vaccini donati.

Nonostante l’impatto della pandemia, i canali di prestito limitati e le finanze pubbliche instabili limitano i fondi che i paesi dell’America Latina possono spendere per alleviare la crescente povertà e disoccupazione.

La Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina ha dichiarato all’inizio di quest’anno che il debito pubblico della regione aumenterà dal 68,9% del PIL al 79,3% tra il 2019 e il 2020, rendendo l’America Latina e i Caraibi la regione più indebitata tra i paesi in via di sviluppo.

Il Fondo Monetario Internazionale è Vicino all’accordo per l’emissione di nuovi diritti speciali di prelievo di 650 miliardi di dollari USA, Questa è la più grande allocazione di questo tipo nella sua storia in risposta a una pandemia. Ma secondo le regole attuali, sarà distribuito in proporzione alle quote esistenti, il che significa che la maggior parte dei fondi andrà ai paesi ricchi.

Si è discusso di reindirizzare i fondi ai paesi più poveri nell’ambito dei meccanismi esistenti, ma ciò escluderà i paesi a reddito medio, che coprono la maggior parte dell’America Latina.

Grynspan ha dichiarato che l’America Latina riceverà solo 68 miliardi di dollari in obbligazioni di nuova emissione: “Non è sufficiente per sbarazzarsi dei problemi che stiamo affrontando. [with Covid-19] Se il problema persiste, anche meno. “

Grynspan, un economista che è stato vicepresidente del Costa Rica, ha affermato che i paesi iberoamericani vorrebbero vedere una nuova struttura del FMI per trasferire le risorse in eccesso dai paesi ricchi ai paesi a reddito medio.

“Se la crisi economica [in Latin America] Sempre più in profondità. .. Vedremo più proteste. .. Per strada”, ha aggiunto. “L’America Latina ha bisogno di uscire da questa crisi attraverso un nuovo contratto sociale. I finanziamenti per i servizi pubblici di base e la protezione sociale dovrebbero essere universali. “

Greenspan si dimetterà dal Segretariato il mese prossimo e diventerà il primo segretario generale donna della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Il Segretariato non ha ancora nominato un successore.