Amazon (AMZN) Miss Yield: questa nave è salpata?

Amazon.com, Inc. (Amazon) I guadagni sono stati annunciati la scorsa settimana, cosa che ha colto di sorpresa gli investitori. In una mossa apparentemente rara, la società non ha soddisfatto le aspettative di fatturato e il prezzo delle sue azioni è sceso venerdì. Il prezzo delle azioni di Amazon ha chiuso in ribasso del 7,6% e il suo valore di mercato è evaporato di quasi 120 miliardi di dollari.

Tuttavia, ciò che è davvero scioccante è che Amazon ha affermato di aspettarsi che la crescita delle vendite nel terzo trimestre del 2021 rallenti in modo significativo. Il fatturato totale nel prossimo trimestre dovrebbe aumentare dal 10% al 16%. In superficie, questo suona bene, ma l’apparente rallentamento indica che il vento a favore della pandemia potrebbe essere finito. Poiché le persone stanno cercando di tornare alla normalità, sarà difficile superare la catena e la crescita di anno in anno.

Punti chiave Amazon non è riuscito a soddisfare le aspettative di fatturato nel suo ultimo rapporto sugli utili e ha guidato un rallentamento della crescita dei ricavi nel prossimo trimestre, che ha colto di sorpresa gli investitori.

Il gigante dell’e-commerce sta lottando per soddisfare la domanda e la carenza di manodopera ha inferto un duro colpo all’azienda.

La società sta ancora ottenendo una crescita sorprendente e Big Money ama questo titolo da anni, il che dimostra che Amazon può tornare rapidamente in carreggiata.

Questo tipo di “ritorno alla terra” è previsto, ma potrebbe non raggiungere il livello discusso dal management sulla chiamata agli utili. Questo potrebbe farti chiedere se Amazon non sia più un grande investimento. La liquidazione è in arrivo?

Risposta rapida: Non. Aspetta… scusa-devo interrompere questo articolo perché devo comprare qualcosa su Amazon. Sono tornato adesso…

Vieni a dare un’occhiata alla visione dell’ambiente aziendale di Amazon, l’azienda è forte Fondamenti, E se la domanda di azioni è grande.

L’orizzonte ambientale di Amazon

Amazon ha speso molti soldi l’anno scorso per migliorare la sua capacità di soddisfare la domanda, riducendo solo 52 miliardi di dollari per aumentare la capacità di produzione. Se questo non ti confonde, l’azienda ha anche assunto quasi 500.000 dipendenti e aggiunto 460.000 nuovi dipendenti.

Anche così, l’azienda sta ancora lavorando duramente (alla maniera di Amazon) per soddisfare la domanda. La direzione ha dichiarato che il volume delle consegne giornaliere è diminuito e non è ancora tornato al livello prima del COVID-19. La domanda continuerà a crescere: la pandemia ha portato molti nuovi membri Amazon Prime, il che significa che ci sarà più domanda in futuro.

La carenza di manodopera è un problema che affligge l’intero Paese. Ma su scala di Amazon, sta subendo un duro colpo. L’azienda deve investire più denaro per l’accesso e aumentare i salari per attirare nuovi dipendenti. Quando aggiungi notizie negative recenti sulle condizioni di lavoro, è facile vedere che devi spendere soldi per assumere persone. Per essere chiari: Queste sono preoccupazioni per la crescita, non problemi aziendali di base.

L’altra buona notizia è che l’attività internazionale di Amazon è stata redditizia cinque trimestri fa e sta andando avanti, con ricavi superiori a 1,6 miliardi di dollari.

Nonostante il deludente rapporto sugli utili, Amazon ha ancora dei numeri sorprendenti. Le vendite e la crescita dei ricavi a uno e tre anni sono sorprendenti a due cifre e la crescita dei ricavi a tre anni supera il +108%. Anche Amazon gode del 40% Margine di profitto lordo.

Sì, la società sta facendo di tutto. Ora parliamo di azioni.

Amazon è da anni una delle preferite dai soldi

Quando si determina la portata dell’investimento azionario, è importante considerare Istituzionale Richiedere. Se un sacco di soldi acquistano azioni con fondamentali superiori, aumenterà la probabilità di vincere nel tempo.Un modo per determinare se questo sta accadendo è guardare l’azione dei prezzi e volumeQuando le azioni salgono a causa di un aumento del volume degli scambi, questo è un buon segno di acquisto istituzionale.

Amazon è un vero e proprio outlier. Ciò significa che è uno dei titoli più performanti di tutti i tempi. Questi sono i tipi di aziende che sto cercando.Questa è un’istantanea dei fondamenti e Tecnologia Mi interessa la valutazione delle azioni. Solo per una scorecard interessante, succo significa buono, così così significa ok, non ideale è un brutto punteggio:

Mapsignals.com, FactSet



A sinistra, vediamo chiaramente un’azienda con la forza di base dei mostri. A destra, vediamo una società che ha recentemente sperimentato una debolezza tecnica a causa di guadagni deludenti. Il titolo Amazon è sceso del 5% nell’ultimo mese e la sua performance da inizio anno è inferiore del 14% rispetto all’indice S&P 500.

Nell’angolo in basso a destra della tabella sopra, vediamo lo stato anomalo di Amazon. Ciò significa che dall’estate del 2014 il suo prezzo è aumentato in grandi quantità e i suoi fondamentali hanno segnato ben 32 volte. A lungo termine, questo è molto forte.

Per darvi un’idea degli acquisti di Big Money, ecco un grafico per il 2019. Ho messo le frecce su alcuni punti quando si sono verificati acquisti anomali nel 2019 e nel 2020:

TradingView.com



Nota anche il rialzo nella parte inferiore del grafico accumulo Durante il 2019 e il 2020. Questo è un indicatore che puoi fare a casa.

Linea di fondo

I deludenti guadagni di Amazon hanno spaventato gli investitori. La natura degli errori di segnalazione è correlata al dolore della crescita, alla difficoltà di stare al passo con il ritmo della domanda e alla difficoltà di assumere persone. Per me, queste sono tutte buone domande.

Sia le vendite che gli utili stanno crescendo, anche se si prevede che la crescita rallenti un po’. L’azienda è redditizia. Ancora più importante, Big Money ha apprezzato questo titolo per molti anni. Dal 2015, il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 900%!

Non posso fornire consigli personalizzati in questo momento. Ma per me Amazon è una grande azienda. Scommetto che il titolo tornerà presto in pista.

Divulgazione: l’autore non ricopriva alcuna posizione in AMZN al momento della pubblicazione.