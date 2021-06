Amazon potrebbe dover affrontare una multa per la privacy di $ 425 milioni nell’UE

Secondo il rapporto, la commissione lussemburghese per la protezione dei dati CNPD ha distribuito una bozza di decisione e proposto una multa per evidenziare le pratiche sulla privacy di Amazon (NASDAQ:) nelle 26 agenzie nazionali per la protezione dei dati dell’UE.

(Reuters)-Secondo il Wall Street Journal, Amazon potrebbe essere multata per oltre 425 milioni di dollari in base alle leggi sulla privacy dell’UE https://www.wsj.com/articles/amazon-faces-possible-425-million-eu -privacy – fine-11623332987?mod=latest_headlines ha citato giovedì persone che hanno familiarità con la questione.

