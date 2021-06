AMC ha utilizzato ancora una volta il boom del “stock memetico” per formulare un nuovo piano di offerta di azioni

AMC ha annunciato un piano per vendere nuove azioni su larga scala: è l’ultima mossa della catena di teatri per trarre profitto dal boom del commercio di “azioni memetiche”, che ha fatto salire il suo valore di mercato del 600% nell’ultimo mese.

L’annuncio è stato dato il giorno dopo che AMC ha promesso di fornire popcorn gratuiti ai suoi investitori.Due giorni dopo la società ha raccolto 230,5 milioni di dollari vendendo 8,5 milioni di nuove azioni agli hedge fund. Gestione del capitale mudricoric.

L’ultimo annuncio ha affermato che AMC potrebbe vendere fino a 11,55 milioni di azioni ordinarie e i proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, come il rifinanziamento del debito o l’acquisto di nuovi teatri.

Tuttavia, la società ha avvertito che “le recenti fluttuazioni e i nostri attuali prezzi di mercato riflettono dinamiche di mercato e transazioni che non hanno nulla a che fare con la nostra attività sottostante, i fondamentali macro o del settore”.

notizia Popcorn gratis Per gli azionisti, gli sforzi della società per ottenere un contatto più stretto con i day trader hanno causato un aumento dei prezzi delle azioni del 95% mercoledì.

“In questo caso, ti avvertiamo di non investire nelle nostre azioni ordinarie di Classe A a meno che tu non sia disposto a correre il rischio di perdere tutto o la maggior parte del tuo investimento”, ha detto AMC giovedì. Disco Secondo la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

L’estate scorsa, un’altra società di autonoleggio, Hertz, le cui azioni sono aumentate vertiginosamente come regalo da parte di investitori individuali, ha abbandonato il suo piano. $500 milioni in vendita di azioni Dopo aver affrontato il vaglio dell’autorità di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti. Il gruppo ha avvertito gli investitori che a causa della procedura fallimentare in quel momento, il valore del capitale del gruppo potrebbe essere zero.

AMC sta cercando di utilizzare i grandi acquisti dei singoli investitori per sostenere la situazione finanziaria gravemente tesa a causa della crisi del coronavirus, che ha portato alla chiusura dei cinema di tutto il mondo.

La notizia del nuovo piano di raccolta fondi ha portato il prezzo delle azioni di AMC a scendere fino al 20% nel trading pre-mercato e poi a rimbalzare. Poco prima dell’apertura, erano scesi di circa l’8%.

Alla chiusura di mercoledì, la capitalizzazione di mercato di AMC era di 31 miliardi di dollari, rispetto ai 4 miliardi di dollari dello stesso periodo del mese scorso.

Le azioni meme sono le preferite dagli investitori al dettaglio per scambiare consigli sulle azioni sui social media, attirando Wall Street nei primi due mesi del 2021. Dopo un periodo in cui il volume degli scambi di questi titoli sembra essere rallentato, l’entusiasmo è tornato a crescere nelle ultime settimane.

Il gruppo tecnologico BlackBerry ha chiuso in rialzo del 32% mercoledì, dopo un ulteriore aumento del 13% nel trading pre-mercato a New York. Il rivenditore Bed Bath & Beyond ha chiuso in rialzo del 62% il giorno di negoziazione precedente e ha perso circa l’11% poco prima dell’apertura.