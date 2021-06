American Express lancia la nuova offerta di benvenuto con carta di credito Delta

Il 17 giugno, American Express ha annunciato il lancio di una nuova offerta di benvenuto per la serie di carte di credito Delta SkyMiles per consumatori e piccole imprese. I premi includono miglia bonus e promozioni introduttive APR 0% e punti acquistati da Delta o miglia di qualificazione Medallion (MQM) per aiutare i titolari di carta a ottenere lo status di élite. Lo sconto di benvenuto aggiunto si applica ai nuovi richiedenti prima del 28 luglio 2021.

Punti chiave Gli emittenti di carte di credito come American Express stanno aggiungendo offerte di benvenuto e bonus di spesa per incoraggiare i consumi dopo la pandemia.

La nuova offerta di benvenuto con carta di credito Delta Amex include bonus e altri vantaggi per gli utenti che soddisfano i requisiti di consumo basati su una carta specifica.

L’offerta terminerà il 28 luglio 2021.

Nuova offerta di benvenuto Delta American Express

Quando la pandemia di coronavirus si è attenuata negli Stati Uniti e i consumatori hanno iniziato a sviluppare nuovi piani di viaggio, American Express ha aumentato gli incentivi per i nuovi titolari di account. Ciò include la promozione introduttiva APR 0%, che è la prima carta di credito Delta di American Express.

Di seguito è riportato un dettaglio delle entrate che ciascuna carta può guadagnare:

Programma Frequent Flyer Delta SkyMiles Carta American Express Gold: Spendi $ 2.000 nei primi tre mesi per guadagnare 70.000 miglia bonus Dopo aver acquistato Delta per la prima volta nei primi tre mesi, puoi guadagnare $ 200 in punti rendiconto. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di apertura del conto, puoi ottenere un TAEG introduttivo dello 0% al momento dell’acquisto, per poi ottenere un tasso di interesse variabile dal 15,74% al 24,74% in base alla tua reputazione e ad altri fattori.

Spendi $ 2.000 nei primi tre mesi per guadagnare 70.000 miglia bonus Dopo aver acquistato Delta per la prima volta nei primi tre mesi, puoi guadagnare $ 200 in punti rendiconto. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di apertura del conto, puoi ottenere un TAEG introduttivo dello 0% al momento dell’acquisto, per poi ottenere un tasso di interesse variabile dal 15,74% al 24,74% in base alla tua reputazione e ad altri fattori. Carta Delta SkyMiles American Express Platinum: Puoi guadagnare 90.000 miglia bonus spendendo 3.000 USD nei primi tre mesi e puoi guadagnare 200 USD in punti dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta nei primi tre mesi. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di apertura del conto, puoi ottenere un TAEG introduttivo dello 0% al momento dell’acquisto, per poi ottenere un tasso di interesse variabile dal 15,74% al 24,74% in base alla tua reputazione e ad altri fattori.

Puoi guadagnare 90.000 miglia bonus spendendo 3.000 USD nei primi tre mesi e puoi guadagnare 200 USD in punti dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta nei primi tre mesi. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di apertura del conto, puoi ottenere un TAEG introduttivo dello 0% al momento dell’acquisto, per poi ottenere un tasso di interesse variabile dal 15,74% al 24,74% in base alla tua reputazione e ad altri fattori. Carta Delta SkyMiles Riserva American Express: Spendi $ 5.000 nei primi tre mesi per guadagnare 80.000 miglia premio e 20.000 miglia di qualificazione Medallion (MQM). Inoltre, dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta entro i primi tre mesi, riceverai un credito sull’estratto conto di $ 200. Questa carta non ha un TAEG introduttivo dello 0%.

Spendi $ 5.000 nei primi tre mesi per guadagnare 80.000 miglia premio e 20.000 miglia di qualificazione Medallion (MQM). Inoltre, dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta entro i primi tre mesi, riceverai un credito sull’estratto conto di $ 200. Questa carta non ha un TAEG introduttivo dello 0%. Programma Frequent Flyer Delta SkyMiles Carta Business American Express Gold: Puoi guadagnare 75.000 miglia bonus dopo aver speso $ 4.000 nei primi tre mesi e puoi guadagnare punti di $ 200 dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta nei primi tre mesi. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di apertura del conto, puoi ottenere un TAEG introduttivo dello 0% al momento dell’acquisto, per poi ottenere un tasso di interesse variabile dal 15,74% al 24,74% in base alla tua reputazione e ad altri fattori.

Puoi guadagnare 75.000 miglia bonus dopo aver speso $ 4.000 nei primi tre mesi e puoi guadagnare punti di $ 200 dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta nei primi tre mesi. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di apertura del conto, puoi ottenere un TAEG introduttivo dello 0% al momento dell’acquisto, per poi ottenere un tasso di interesse variabile dal 15,74% al 24,74% in base alla tua reputazione e ad altri fattori. Programma Frequent Flyer Delta SkyMiles Carta Platinum Business American Express: Puoi guadagnare 95.000 miglia bonus quando spendi 5.000 USD nei primi tre mesi e puoi guadagnare 200 USD in punti dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta nei primi tre mesi. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di apertura del conto, il tasso di interesse annuo introduttivo dell’acquisto è 0%, quindi si ottiene un tasso di interesse variabile dal 15,74% al 24,74% in base alla reputazione e ad altri fattori.

Puoi guadagnare 95.000 miglia bonus quando spendi 5.000 USD nei primi tre mesi e puoi guadagnare 200 USD in punti dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta nei primi tre mesi. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di apertura del conto, il tasso di interesse annuo introduttivo dell’acquisto è 0%, quindi si ottiene un tasso di interesse variabile dal 15,74% al 24,74% in base alla reputazione e ad altri fattori. Carta Delta SkyMiles Prenota Business American Express: Spendi $ 6.000 nei primi tre mesi per guadagnare 85.000 miglia bonus e 20.000 MQM. Inoltre, dopo aver acquistato Delta Air Lines per la prima volta entro i primi tre mesi, riceverai un credito sull’estratto conto di $ 200. Questa carta non ha un TAEG introduttivo dello 0%.

Dovresti richiedere una carta Delta SkyMiles?

Accumulare decine di migliaia di miglia frequent flyer Delta SkyMiles può metterti in una posizione eccellente per pianificare il tuo prossimo viaggio. Ma come con qualsiasi carta di credito, è importante considerare il valore a breve e lungo termine di una carta prima di inviarla.

Se sei fedele a Delta Air Lines o vuoi provarlo, approfitta di una di queste offerte a tempo limitato per guadagnare facilmente voli premio e migliorare la tua esperienza di volo. Tuttavia, se temi che il programma Delta SkyMiles sia meno flessibile rispetto ai premi di viaggio generici, è meglio prendere in considerazione altre carte di credito di viaggio.

Come al solito, prenditi il ​​tempo per guardarti intorno, confrontare le varie opzioni, considerare le loro offerte di benvenuto, i premi in corso, i vantaggi e le commissioni e trovare quella che fa per te. Tuttavia, tieni presente che questa offerta scadrà il 28 luglio 2021.