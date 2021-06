American Express lancia un nuovo assegno per le piccole imprese

American Express ha annunciato l’acquisizione del prestatore di piccole imprese Kabbage nell’agosto dello scorso anno e non ha perso tempo a utilizzare la piattaforma di questa società fintech per creare un nuovo conto corrente per le piccole imprese. Kabbage Checking, la prima di una grande società di carte di credito, offre agli imprenditori un metodo bancario gratuito e fornisce anche alti tassi di interesse sui depositi.

Punti chiave American Express ha acquisito Kabbage, una società di prestito commerciale online, nell’agosto 2020.

Il 14 giugno, American Express ha lanciato Kabbage Checking, il suo primo conto corrente su misura per le piccole imprese negli Stati Uniti United

Il prezzo per questo account è semplice e non include le tariffe mensili e altre esenzioni dalle commissioni che si trovano comunemente nei conti correnti delle piccole imprese.

I tassi di deposito degli imprenditori saranno anche paragonabili ad alcuni dei migliori conti di risparmio ad alto rendimento.

Il nuovo account è uno dei due nuovi prodotti Kabbage lanciati da American Express dall’acquisizione, e l’altro è un programma di prestito.

American Express punta sulle piccole imprese

American Express è attiva da molti anni nel settore delle piccole imprese. La società di carte di credito ha lanciato il programma “Small Business Saturday” nel 2010 per incoraggiare i consumatori a spendere di più nelle piccole imprese locali, in particolare il sabato dopo il Black Friday.

Con l’acquisizione di Kabbage nel 2020, American Express si prepara ad espandere il proprio portafoglio di prodotti per i proprietari di piccole imprese.

Il nuovo Kabbage Checking è un passo in questa direzione. Questo conto non addebita canoni mensili, spese di manutenzione e commissioni ATM su più di 19.000 ATM nella rete. Gli utenti possono anche effettuare depositi in più di 90.000 punti vendita o utilizzando l’app Kabbage.

Inoltre, i titolari di conti guadagneranno un tasso di interesse annuo dell’1,10% sui depositi fino a $ 100.000, che è un tasso di interesse difficile da trovare altrove e non hanno nemmeno bisogno di un conto di risparmio per farlo.

Oltre a Kabbage Checking, Amex ha anche lanciato Kabbage Funding per i clienti Kabbage e Amex esistenti. Il programma fornisce linee di credito flessibili che vanno da US $ 1.000 a US $ 150.000. La società ha dichiarato che l’approvazione può essere completata in pochi minuti.

American Express prevede di espandere il programma oltre i clienti esistenti più avanti nel 2021.