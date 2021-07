American Express offre premi a tempo limitato ai titolari di carta Marriott

American Express e Marriott Bonvoy hanno annunciato che fino alla fine di settembre 2021 forniranno nuovi incentivi per i titolari di carte di credito Marriott esistenti. I titolari di carta idonei possono guadagnare fino a tre volte i punti su determinati acquisti relativi a viaggi e trasporti. L’emittente della carta fornisce inoltre incentivi aggiuntivi per gli acquisti effettuati utilizzando il marchio di case vacanza Marriott Homes & Villas.

Punti chiave Entro la fine di settembre, i clienti American Express con carte di credito Marriott riceveranno fino a 6 punti per dollaro quando scelgono viaggi e acquisti relativi ai trasporti.

I titolari di carta devono registrarsi per iniziare a guadagnare premi aggiuntivi.

I titolari di carta possono anche ricevere premi quando prenotano case vacanza private tramite i marchi Marriott House e Villa.

Come utilizzare la tua carta American Express Marriott per guadagnare di più

Titolari di carta con American Express Carta Marriott Bonvoy Business American Express o Carta Marriott Bonvoy Excellence American Express Entro il 30 settembre 2021, puoi iniziare a guadagnare 6 punti per dollaro in diverse categorie, tra cui:

Noleggio auto acquistato direttamente da una società di autonoleggio selezionata

Voli prenotati direttamente tramite la compagnia aerea

Benzina nelle stazioni di servizio degli Stati Uniti

Transito, inclusi taxi/carpooling, parcheggi, pedaggi, treni e autobus

A seconda della carta che possiedi e del tipo di consumo, puoi guadagnare fino a 4 punti aggiuntivi per ogni dollaro. Per essere idoneo, è necessario registrarsi tra il 14 luglio e il 15 settembre 2021. Puoi guadagnare fino a 10.000 punti in ogni categoria, per un totale fino a 40.000 punti bonus.

per Registra la tua carta Sul sito web di American Express, inserisci il numero della carta e il codice di sicurezza a quattro cifre, l’ID utente e la password o il codice speciale RSVP che dovresti ricevere per posta o e-mail. Dopodiché, inizierai a ricevere premi bonus.

Oltre a questa offerta a tempo limitato, quando utilizzi una carta Amex Marriott idonea per prenotare Homes & Villas by Marriott International, Amex fornisce anche 10 punti per dollaro, fino a un massimo di $ 7.500, ovvero 4 punti in più rispetto al tuo dollaro” d Solitamente guadagnato da questi acquisti.Questa offerta non richiede registrazione, ma scadrà il 31 dicembre 2021.