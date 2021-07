Amy Winehouse commemora il decimo anniversario della sua morte nel nuovo film Reuters

“Dopo aver lavorato a porte chiuse, stiamo tutti lottando per affrontare il suo potere di dipendenza”, ha detto Winehouse Collins. “Con il peggioramento della sua salute, la mia SM è progredita. Non posso aiutarla”.

“Guardo indietro, ci sono molte cose che vorrei poter fare cose diverse”, ha detto suo padre Mitch Winehouse, che è stato criticato dai media per le sue lotte come cantante.

La Winehouse-Collins, che soffre di sclerosi multipla (SM), parla raramente di sua figlia pubblicamente, ma ha condiviso le sue opinioni sull’incidente nel documentario, commissionato dalla BBC Two e dalla BBC Music nel Regno Unito, andato in onda venerdì.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.