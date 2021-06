Analisi-Analisti affermano che la Corea del Nord considera il magro Kim Jong Un un “valore di propaganda” Reuters

2/2 © Reuters.Immagine del file: il leader nordcoreano Kim Jong Un pronuncia un discorso al quarto giorno della terza riunione plenaria dell’ottavo Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea a Pyongyang, Corea del Nord. La foto è stata rilasciata dall’ufficio nordcoreano a giugno 18, 2021.



Josh Smith

SEOUL (Reuters)-Gli analisti affermano che la rara menzione della salute del leader Kim Jong-un nei media ufficiali della Corea del Nord potrebbe scoraggiare la speculazione e mostrare un sacrificio comune di fronte alla carenza di cibo.

Venerdì, i media statali strettamente controllati hanno citato un residente non identificato di Pyongyang che ha affermato che tutti in Corea del Nord avevano il cuore spezzato dopo aver visto una foto di Kim Jong Un che sembrava “sparuto”.

Quando Kim Jong-un è riapparso sui media ufficiali all’inizio di giugno dopo non essere apparso pubblicamente per quasi un mese, gli analisti hanno sottolineato che il suo orologio sembrava essere legato più stretto a un polso significativamente più sottile di prima, innescando l’interesse della gente per lui. salute del capo. Il pugno di ferro della Corea del Nord.

Christopher Green, un esperto di questioni coreane presso l’Università di Leiden nei Paesi Bassi, ha dichiarato: “Se osservatori esterni notano un cambiamento nell’aspetto di Kim Jong Un, puoi scommettere che anche il popolo nordcoreano ha notato questo cambiamento e sarà più veloce. “

Jenny Town, capo del progetto 38 North con sede negli Stati Uniti, ha affermato che non è chiaro se la perdita di peso di Kim sia dovuta a una malattia o se ritenga che sia il momento di fare esercizio.L’intenzione dietro il rapporto ufficiale dei media non è chiara. Monitorare la Corea del Nord.

“Gli hanno fatto indossare abiti così inadatti, il che è un po’ strano perché il sistema ottico sembra enfatizzare la sua perdita di peso”, ha detto.

Kim ha riconosciuto che se il raccolto di quest’anno fallisce, la situazione alimentare potrebbe peggiorare e aggravare i problemi economici poiché le rigide restrizioni di auto-confine e di movimento rallentano il commercio.

Chad O’Carroll, CEO del Korean Venture Group con sede a Seoul, ha dichiarato: “Secondo me, hanno menzionato la causa più probabile della sua perdita di peso in questo modo e i conflitti in corso e in corso. Le misure di confine relative al COVID-19 sono correlate. ”

“Indipendentemente dalla motivazione di Kim Jong Il a perdere peso velocemente, sembra avere un valore propagandistico, indicando che anche il leader nordcoreano sta sopportando la carenza di cibo che sta attualmente attaccando il Paese”.

Green ha affermato che il regime potrebbe aver inteso sottolineare il fatto che Kim Jong-un ha lavorato duramente per la gente durante i periodi di difficoltà generale, o il messaggio che ha trasmesso potrebbe essere una conseguenza non intenzionale dell’inevitabile apparizione di Kim Jong-un.

“La cosa importante è che il regime nordcoreano riceverà notizie da molti, molti informatori che le condizioni di Kim Jong-un sono un argomento per la gente comune”, ha detto.

“Da lì, è semplice utilizzare le discussioni pubbliche esistenti a beneficio del regime progettando strategie di propaganda”.

Ha aggiunto che lo “pseudo voxpop” – accuratamente pianificato dai media ufficiali per sembrare reale – come quelli dei residenti senza nome di Pyongyang, è una strategia comune dei media nordcoreani.

La menzione della salute del leader nei media ufficiali della Corea del Nord è insolita, anche se non inaudita. Nel 2014, è stato riferito che Kim Jong-un, che ha ereditato la sua posizione dal padre e dal nonno precedenti, ha sofferto “disagio” dopo essere rimasto a lungo fuori dalla vista del pubblico.

Poiché il piano di successione non è ancora chiaro, l’improvviso declino della salute di Kim Jong Un potrebbe gettare nel caos il sistema di leadership ereditario di 76 anni della Corea del Nord, dotato di armi nucleari.

“Questa è una grande perdita di peso. La sua salute è molto importante per il funzionamento e il destino del paese. Ecco perché le persone stanno prestando molta attenzione a questa questione”, ha detto North 38 Town.