Analisi dei prezzi di Bitcoin e Dogecoin: 9 agosto 2021

Bitcoin è salito a $ 45.000, ma ha rallentato la sua tendenza al rialzo prima di tornare a $ 50.000.

Il prezzo di Dogecoin ha raggiunto un massimo di due mesi di $ 0,284, ma ha confermato il supporto a $ 0,23 dopo la correzione.

Molto amichevole con i possessori di criptovaluta durante il fine settimana, alcune persone La criptovaluta raggiunge il massimo in tre mesiEthereum è salito a $ 3.200 per la prima volta da maggio, principalmente a causa dell’aggiornamento dell’hard fork di Londra recentemente concluso.

Ripple ha superato 0,8$, ma non è riuscita a ridurre il divario a 1$, portando a continue correzioni. La più grande criptovaluta Bitcoin, Ha recuperato una posizione di oltre $ 40.000 e in seguito ha battuto la spalla con $ 45.000Al momento, il mercato è principalmente in uno stato di perdita e i massimi delle contrattazioni del fine settimana precedente sono stati adeguati.

Bitcoin:-

Dopo aver corretto dal più recente massimo di tre mesi di $ 45.000, Bitcoin viene scambiato a $ 43.530. La media mobile semplice a 200 giorni (SMA) ha aumentato la pressione al rialzo.

Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) suggerisce che la recente tendenza al ribasso si sta rafforzando. Renditi conto che quando l’RSI si allontana dall’ipercomprato, la pressione di vendita di solito aumenta. Pertanto, l’impegno di minor resistenza può essere mantenuto al ribasso.

Il livello di supporto di $ 42.000 serve a prevenire ulteriori perdite. Pertanto, deve essere protetto a tutti i costi. Altrimenti, Bitcoin scenderà rispettivamente a 40.000 USD e 38.000 USD.

Tuttavia, bisogna rendersi conto che le prospettive per Moving Average Convergence Divergence (MACD) sono rialziste. Pertanto, se si ottiene un supporto più elevato mentre la speculazione si sposta a $ 50.000, più acquirenti inonderanno il mercato.

Grafico giornaliero BTC/USD

Grafico dei prezzi BTC/USD Visualizzazione delle transazioni

Dogecoin:-

I tori di Dogecoin hanno finalmente eliminato il rischio di scendere a 0,16$ salendo sopra 0,20$. Questo livello di solido supporto coincide con l’aumento generale del mercato delle criptovalute. Pertanto, DOGE ha allungato la sua gamba rialzista a $ 0,28 per la prima volta da giugno.

Nonostante ciò, le prospettive rialziste sono rapidamente svanite e Dogecoin è sceso a $ 2,3. Il prezzo è in bilico a $ 0,24, mentre i rialzisti stanno cercando di rompere la resistenza a breve termine a $ 0,28. Per i rialzisti, un salto di 0,3$ sarebbe un traguardo incredibile, che potrebbe segnare l’inizio di un rialzo a 0,5$.

Grafico a 12 ore DOGE/USD

Grafico dei prezzi DOGE/USD Visualizzazione delle transazioni

Va ricordato che Dogecoin ha bisogno di un prezzo più alto per mantenere invariato il trend al rialzo. Pertanto, il trading sopra $ 0,24 è cruciale e manterrà l’attenzione dei rialzisti a un livello più alto. Tuttavia, un’altra correzione potrebbe riportare Dogecoin al tavolo da disegno a circa $ 0,2.

Disclaimer Il contenuto presentato può includere le opinioni personali dell’autore ed è influenzato dalle condizioni di mercato. Conduci ricerche di mercato prima di investire in criptovalute. L’autore o la pubblicazione non si assume alcuna responsabilità per perdite economiche personali.