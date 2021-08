Analisi dei prezzi di Bitcoin, Ethereum e Litecoin: 8 agosto

Share it

Bitcoin ha chiuso sopra i $ 45.000 per la prima volta dal 19 maggio e questo traguardo ha anche promosso l’ascesa delle altcoin. Il prossimo livello di resistenza per BTC è a $ 48.000, mentre Ethereum punta a $ 3.500. Al contrario, Litecoin non è riuscito a imitare le sue controparti più grandi perché ha notato un leggero calo del prezzo.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin Dopo aver chiuso al di sopra dell’importante livello di resistenza di $ 42.000, il prezzo della transazione è stato di $ 45.312. La prossima resistenza è a $ 48.000. Il grafico a 4 ore di BTC mostra che i rialzisti del mercato si stanno rafforzando.

Parabolic SARLa linea tratteggiata sotto la candela indica un aumento del prezzo.Barra del segnale verde amplificata Fantastico oscillatore Indica un momentum rialzista e una maggiore pressione di acquisto.Questo Indice di forza relativa È stato trovato nella zona di ipercomprato, a conferma di quanto sopra affermato.

Se cade, il primo supporto è a $ 42,770 e poi a $ 41,172.

Ethereum (ETC)

Ethereum Subito dopo l’hard fork di Londra, sono stati ottenuti guadagni impressionanti. Negli ultimi due giorni, dopo l’hard fork di Londra, è aumentato di quasi il 15%. Al momento della stampa, il suo valore è di $ 3139, ma è aumentato leggermente del 2% da ieri.

Se l’ETH continua a salire, il livello di resistenza di cui essere a conoscenza sarà di 3.500 USD. D’altra parte, le aree di supporto per ETH sono 2800 USD e 2400 USD.

Pressione d’acquisto Indice di forza relativa Mostra la situazione di ipercomprato sul mercato.L’afflusso di capitali è ancora superiore al deflusso al momento della scrittura MACD L’indicatore continua a osservare le barre verdi, tuttavia, l’indicatore nota anche un calo del momentum rialzista.

Litecoin (LTC)

LTC è stato valutato a $ 155 dopo essere aumentato dell’1% ieri.Prospettive tecnologiche LTC Ancora rialzista. Tuttavia, se il token rimane al livello di prezzo corrente durante la prossima sessione di trading, potrebbe scendere al livello di supporto di $ 143.

Il lato positivo è che potrebbe provare a rompere nuovamente il livello di resistenza di $ 156. MACD Sebbene l’operazione sia al di sopra della metà, la pressione all’acquisto si è indebolita. Fantastico oscillatore La barra del segnale verde viene visualizzata dopo la sessione di trading rossa, che verifica le letture di cui sopra.

Bande di BollingerTuttavia, questo apre potenziali opportunità per una maggiore volatilità del mercato.

