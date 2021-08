Analisi dei prezzi di Ethereum: ETH backtest importante supporto, qual è il prossimo passo?

Share it

ETH/USD – Ether torna al supporto della media mobile a 20 giorni

Livelli di supporto chiave: 3000 dollari USA, 2960 dollari USA, 2890 dollari USA.

Livelli di resistenza chiave: 3170 dollari USA, 3360 dollari USA, 3540 dollari USA.

Dopo essere salito di quasi il 94% nelle ultime tre settimane, Ethereum ha finalmente visto un significativo ritracciamento. Da quando ha raggiunto $ 3,350 all’inizio di questa settimana, il token è ora diminuito di circa l’8%.

La criptovaluta ha incontrato resistenza a $ 3,350 (ribassista 0,618 Fib) durante il fine settimana, ma non è riuscita a creare slancio al di sopra di essa. Ci sono segni di una divergenza ribassista, che ha causato il rollover di ETH oggi e ha raggiunto la media mobile a 20 giorni. Il 0,236 Fib ha ulteriormente supportato il supporto della media mobile a 20 giorni e ha fatto rimbalzare l’ETH sopra i $ 3.000 al livello attuale di $ 3.050.

Grafico giornaliero ETH/USD. Fonte: TradingView.

Previsione dei prezzi a breve termine ETH-USD

Guardando al futuro, il primo livello di resistenza è ora vicino a 3170 USD. Seguono 3350 USD (0.618 Fib ribassista), 3540 USD (estensione 1.618 Fib) e 3790 USD (0.786 Fib ribassista).

D’altra parte, il primo supporto è a $ 3.000. Seguono US $ 2960 (0,236 Fib e media mobile a 20 giorni), US $ 2890 (massimo giugno) e US $ 2720 (0,382 Fib).

Come accennato in precedenza, l’RSI ha mostrato una divergenza ribassista ed è tornato dal suo stato di ipercomprato. Rimane al di sopra della linea mediana, indicando che i rialzisti stanno ancora controllando lo slancio del mercato.

ETH/BTC – ETH si rompe al di sotto del triangolo simmetrico a breve termine

Livelli di supporto chiave: 0,067 Bitcoin, 0,066 Bitcoin, 0,0651 Bitcoin.

Livelli di resistenza chiave: 0,0691 Bitcoin, 0,07 Bitcoin, 0,072 Bitcoin.

Dalla prima settimana di agosto, ETH è stato scambiato secondo uno schema a triangolo simmetrico. Poiché l’ETH è sceso al di sotto di 0,068 BTC, ieri ha finalmente rotto al di sotto del triangolo. Oggi, ETH è sceso a 0,0665 BTC, ma sta lavorando duramente per rimanere al di sopra della media mobile a 20 giorni di 0,0675 BTC.

Allo stesso modo, dopo che ETH è salito del 25% dal minimo di luglio per raggiungere una resistenza vicino a 0,071 BTC, il ritracciamento è abbastanza salutare.

Grafico giornaliero ETH/BTC. Fonte: TradingView.

Previsione dei prezzi a breve termine di ETH-BTC

Guardando al futuro, il primo livello di supporto per il ribasso è 0,067 BTC (0,382 Fib). Seguono 0,066 BTC (media mobile a 100 giorni), 0,0651 BTC (0,5 Fib) e 0,064 BTC (media mobile a 50 giorni).

D’altra parte, la prima resistenza è a 0,0691 BTC (massimo luglio). Seguono 0,07 BTC, 0,072 BTC (in calo di 0,618 Fib) e 0,074 BTC.

RSI è tornato sulla linea mediana, indicando che il mercato è titubante. Finché l’RSI non è inferiore a 50, gli acquirenti possono ripristinarlo rapidamente sopra 0,07 BTC.