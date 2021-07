Analisi del modello delle cinque forze di Delta Air Lines Porter

Essendo una delle più grandi compagnie aeree del mondo, Delta Air Lines affronta sfide e minacce competitive che possono influire sulle sue prestazioni e redditività.Gli investitori interessati ad analizzare l’azienda come un potenziale investimento può fare Analisi fondamentale Aiutali a comprendere chiaramente la situazione finanziaria di Delta e la sua posizione nel settore dell’aviazione. Queste informazioni aiutano a prendere decisioni di investimento migliori, perché i prezzi delle azioni tendono a seguire buoni fondamentali.L’analisi fondamentale inizia esaminando i documenti finanziari della società, come ad esempio Bilancio d’esercizio, Relazioni annuali e trimestrali e andamento del titolo.

Tuttavia, gli investitori più esperti non si concentreranno solo sulla situazione finanziaria di Delta, ma studieranno il potenziale impatto di forze esterne sulla salute dell’azienda. Uno degli strumenti più efficaci sono le cinque forze di Porter.

Panoramica delle cinque forze di Porter

Le cinque forze di Porter È un framework di analisi sviluppato dal professore della Harvard Business School Michael E. Porter nel 1979. L’obiettivo di Porter è sviluppare un sistema completo per valutare la posizione dell’azienda nel suo settore e considerare i tipi di minacce orizzontali e verticali che l’azienda potrebbe affrontare in futuro.

Minaccia orizzontale e minaccia verticale

Le minacce orizzontali sono minacce competitive, come i clienti che si rivolgono a prodotti o servizi alternativi o nuove aziende che entrano nel mercato e guadagnano quote di mercato.Le minacce verticali sono minacce lungo la linea catena di fornituraAd esempio, acquirenti o fornitori acquisiscono potere contrattuale, il che mette l’azienda in una posizione di svantaggio competitivo.

Il modello delle cinque forze valuta tre potenziali minacce orizzontali e due minacce verticali. La concorrenza del settore, la minaccia di nuovi operatori e la minaccia di sostituti sono minacce orizzontali. Le minacce verticali derivano dall’aumento del potere contrattuale dei fornitori e dall’aumento del potere contrattuale degli acquirenti. Utilizzando il framework Five Forces, gli investitori possono determinare la minaccia più fattibile per l’azienda.Con queste informazioni, possono Valutare se l’azienda Avere le risorse e gli accordi appropriati per affrontare le possibili sfide.

Panoramica delle linee aeree Delta

Delta Airlines (A partire dal) È la compagnia aerea più antica ancora operante negli Stati Uniti. L’azienda è stata fondata nel 1928 e ha sede ad Atlanta, in Georgia. Da aprile 2020 a dicembre 2021, Delta Air Lines si è classificata al terzo posto con una quota di mercato nazionale del 14,4% delle compagnie aeree americane. Le dimensioni e la posizione di Delta come leader a lungo termine nel settore dell’aviazione contribuiscono a garantire il suo continuo successo.A partire da luglio 2021, la società Valore di mercato Circa 28,3 miliardi di dollari.

Concorrenza del settore

Il livello di concorrenza nel settore dell’aviazione è elevato. Le grandi compagnie aeree volano fondamentalmente dallo stesso aeroporto allo stesso luogo allo stesso prezzo. Le strutture o la mancanza di strutture fornite sono simili, indipendentemente dalla compagnia aerea scelta, i posti nelle autovetture sono gli stessi. I concorrenti tradizionali di Delta includono United Airlines e American Airlines, ma la compagnia deve anche affrontare una concorrenza significativa dalla crescente popolarità delle compagnie aeree di valore, in particolare Southwest Airlines, nonché JetBlue e Spirit Airlines.

70 milioni Capacità passeggeri di Delta Air Lines nel 2020.

Poiché l’esperienza di viaggio aereo dei clienti è molto simile, indipendentemente dalla compagnia aerea che volano, le compagnie aeree sono costantemente minacciate dalla possibilità di perdere passeggeri a favore dei concorrenti. Delta Air Lines non fa eccezione.Se il cliente prevede di prenotare un volo da Houston a Phoenix su Delta, ma un aggregatore di prezzi di terze parti, come Linea di prezzo, Rivela offerte migliori da United, i clienti possono cambiare con un semplice clic del mouse.Delta gestisce queste minacce competitive attraverso estese attività di marketing Consapevolezza del marchio E la reputazione a lungo termine dell’azienda.

Potere contrattuale dell’acquirente

Gli acquirenti hanno un enorme potere contrattuale con le compagnie aeree perché il costo e lo sforzo necessari per passare da una compagnia aerea all’altra sono minimi. L’emergere e la popolarità di siti Web di prenotazione di viaggi di terze parti e applicazioni per smartphone hanno esacerbato questo problema per le compagnie aeree. La maggior parte dei viaggiatori non contatterà direttamente le compagnie aeree (come Delta Air Lines) per prenotare i voli. Visitano un sito Web o un’app che confronta tutte le tariffe dei vettori, inseriscono il loro itinerario e scelgono l’offerta più economica adatta al loro programma.

Delta Air Lines può rispondere a questa forza di mercato nei seguenti modi indagine di mercato E fornire più voli diretti a basso costo verso le destinazioni più frequentemente cercate dai passeggeri su piattaforme di terze parti. Inoltre, la società dovrebbe rafforzare il proprio rapporto con le società di carte di credito e sforzarsi di fornire il miglior programma di ricompensa; quando i clienti accumulano miglia che considerano “gratuite” su una determinata compagnia aerea, non sono disposti a cambiare vettore.

Minaccia dei nuovi arrivati

I potenziali nuovi operatori rappresentano una piccola minaccia per Delta Air Lines.Questo Barriere all’ingresso La percentuale nel settore dell’aviazione è molto alta. I costi operativi sono enormi e le normative governative a cui le aziende devono conformarsi sono numerose ed estremamente complesse. Nel 21° secolo, nessuna compagnia aerea ha nemmeno una quota di mercato del 2%. Fondata nel 1998, JetBlue è la compagnia aerea più recente del settore e la sua quota di mercato è ancora inferiore a un terzo di American Airlines.alcunialcuni

Potere contrattuale del fornitore

L’elenco dei fornitori delle compagnie aeree è in realtà piuttosto lungo. Tuttavia, l’elenco delle compagnie aeree vendute dal fornitore è breve. Questa asimmetria mette il potere contrattuale direttamente nelle mani delle compagnie aeree. Considerando che nel 2019, in base al numero totale di passeggeri, Delta Air Lines è la seconda compagnia aerea al mondo, quindi il suo potere contrattuale è particolarmente forte. In breve, i fornitori di Delta hanno un forte incentivo a mantenere ArmoniaSe il rapporto si deteriora, Delta può trovare un fornitore alternativo senza problemi. Al contrario, è improbabile che i fornitori trovino un altro acquirente in grado di sostituire le vendite rappresentate da Delta.

La minaccia dei sostituti

Un tipo anzichéCome definito dal Modello delle Cinque Forze, non è un prodotto o servizio che compete direttamente con i prodotti dell’azienda ma ne è un sostituto. Pertanto, i voli United da New York a Los Angeles non possono sostituire i voli Delta con la stessa origine e destinazione. Esempi di alternative sono i viaggi in treno, auto o autobus. A meno che l’itinerario non sia molto breve, come un viaggio da Los Angeles a Las Vegas, nessun metodo di viaggio può essere una valida alternativa al viaggio aereo. Il tempo di volo da New York a Los Angeles è di 6,5 ore. Il viaggio in auto o in autobus impiega 41 ore e i treni non possono portarti a destinazione più velocemente. Fino a quando non emergerà una nuova tecnologia che sostituirà il viaggio aereo come metodo di viaggio a lunga distanza più veloce e conveniente, Delta Air Lines difficilmente sarà minacciata da metodi di viaggio alternativi.