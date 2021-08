Analisi delle aziende ad alto avviamento

Quasi due anni fa, il Wall Street Journal e S&PCCapitalIQ hanno condotto uno studio sulle società americane. Indice Standard & Poor’s 500 Con il massimo autentico In percentuale del suo valore di borsa o valore di mercato. Il saldo dell’avviamento di sei di queste società ha superato il loro valore di mercato prescritto, il che potrebbe essere un potenziale segnale di allarme che hanno incasinato un’importante acquisizione.

La buona volontà di per sé non è una cosa negativa. Rappresenta solo un premio rispetto al valore di mercato stimato delle attività acquisite al momento dell’acquisto di un’altra società. Molte aziende con livelli di attività più bassi o trascurabili, come le società di servizi, possono generare profitti sufficienti e rendimenti elevati sulle attività. Un flusso di cassa considerevole può portare notevoli premi di acquisizione. Le aziende manifatturiere e altre industrie ad alta intensità di risorse possono avere molte attività nei loro bilanci, ma potrebbero non generare così tanto in termini di flusso di cassa. Pertanto, l’avviamento nell’acquisizione sarà ridotto.

Ritardati dopo due anni

La ricerca di cui sopra è stata pubblicata il 14 agosto 2012. Da allora, 7 delle 10 società citate hanno sovraperformato l’S&P 500. I tre ritardatari sono le comunicazioni di frontiera (FTR), RRDonnelly (RRD) E Servizio della Repubblica (RSG). I prezzi delle azioni di questi titoli sottoperformanti sono ancora positivi, ma in ritardo rispetto al rendimento del mercato del 40% nello stesso periodo.

La problematica acquisizione sembra essere la causa della lotta sul prezzo delle azioni di Frontier Communications. Nel 2010, il fornitore di telecomunicazioni Frontier Communications ha acquisito le attività di Verizon (VZ). Si dice che questo venga ignorato nelle zone rurali, il che ha un impatto negativo sulla fedeltà dei clienti. Ciò non ha impedito il declino a lungo termine della redditività riportato da Frontier, ma ha aumentato l’avviamento da 2,6 miliardi di dollari nel 2009 a 6,3 miliardi di dollari alla fine del 2013, un aumento di quasi tre volte.

Il fornitore di acqua Republic Services ha acquisito il concorrente Allied Waste nel 2008 e da allora ha lavorato duramente per aumentare la redditività. Il pagamento in eccesso prima della recessione ha penalizzato la performance e aumentato l’avviamento in bilancio, che attualmente si attesta a 10,7 miliardi di dollari. La società di stampa RRDonnelly ha effettuato una piccola acquisizione di Consolidated Graphics per $ 620 milioni, che ha rappresentato una grande percentuale dei recenti $ 1,4 miliardi di avviamento. Ma quando i media si sono rivolti ai media digitali, la sua attività sembrava essere in difficoltà.

Riepilogo del vincitore

Le aziende che hanno ottenuto buoni risultati da quando è stato pubblicato l’articolo includono Sealed Air (Aspetto), Nasdaq OMX (NDAQ), comunicazione L-3 (maestro di diritto), HP (HP Q), Xerox (XRX), Fidelity National Information Service (Agenzia di Informazione Finanziaria), e Gannet (GCI).

I migliori in questo gruppo sono Sealed Air (più del 150%) e Gannett (più del 100%). Il fornitore di imballaggi e contenitori Sealed Air ha beneficiato di una transazione “trasformativa” per diversificare la propria attività e acquisire Diversey, un’azienda di pulizie e prodotti chimici. L’acquisizione è stata effettuata nel 2011 e sembra aver funzionato bene, anche se nel 2011 ha subito numerose svalutazioni che ne hanno ridotto il saldo dell’avviamento. Lo stesso vale per Gannett, l’editore di USA Today e altre riviste. Di recente ha acquisito Below per diversificare la propria attività fuori catalogo ed essere maggiormente coinvolta nei media televisivi e radiofonici. Altre società hanno beneficiato del miglioramento complessivo delle loro attività, grazie a una migliore economia o ad acquisizioni più intelligenti e più piccole.

Linea di fondo

La conclusione tratta da quanto sopra è che trattare l’avviamento come una percentuale del valore di mercato ha i suoi vantaggi, ma è importante analizzare i vantaggi dell’acquisizione o quali misure sta prendendo il management per migliorare le sue operazioni. Le società che hanno scoperto Sealed Air e Gannett durante l’acquisizione hanno ottenuto buoni risultati, ma i ritardatari non hanno ottenuto buoni risultati a causa di una due diligence impropria di M&A e di attività esistenti in difficoltà.

Al momento in cui scriviamo, Ryan C. Fuhrmann non possiede nessuna delle società menzionate in questo articolo.